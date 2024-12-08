Туск: После с Сирии мир должен понять, что Россию и ее союзников можно победить 8.12.2024, 22:39

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Дональд Туск

Премьер-министр Польши отреагировал на падение режима Асада.

Глава польского правительства Дональд Туск отреагировал на падение в Сирии режима диктатора Башара Асада, поддерживаемого Россией и Ираном.

Соответствующее заявление он сделал в соцсети Х.

По словам Туска, падение диктатуры Асада в Сирии должно заставить мир осознать, что Россию и ее союзников можно победить.

«События в Сирии в очередной раз заставили мир осознать, или, по крайней мере, они должны были бы (заставить осознать. - Ред.), что даже самый жестокий режим может упасть и что Россия и ее союзники могут быть побеждены»,- сказал глава правительства Польши.

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