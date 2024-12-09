Adidas удалит данные белорусов из популярного приложения

Adidas удалит данные белорусов из популярного приложения7
- 9.12.2024, 11:16
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У пользователей есть время на экспорт своих данных до 15 января.
Приложение для бега adidas Running прекратит работать в Беларуси. Пользователи из нашей страны получили массовую рассылку об этом, пишет «Точка».
В письме указывается, что adidas Running станет недоступно с 15 января 2025 года. Учётные записи граждан Беларуси вместе со всей информацией об активности и занятиях спортом будут удалены.
У пользователей есть время на экспорт своих данных из приложения — до указанной даты.
Из России adidas Running ушло 31 марта 2024 года. Российские СМИ связывали это решение с полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года.