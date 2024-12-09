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Бойцы «Хартии» научили украинскую теннисистку Свитолину стрелять из тяжелого оружия

  • 9.12.2024, 22:02
Бойцы «Хартии» научили украинскую теннисистку Свитолину стрелять из тяжелого оружия
Элина Свитолина

Известная теннисистка посетила Харьков.

Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила Харьков, где встретилась с военными «Хартии».

Свитолина поделилась новыми фото с визита в своем аккаунте в Instagram.

Спортсменка была в военной форме и поучилась стрелять из гранатомета и пулемета.

«Харьков занимает особое место в моем сердце. Город, который подарил ощущение настоящего дома, когда в 12 лет здесь началась моя профессиональная карьера. Город, который продолжает дарить тепло и защиту во время большой войны. Если вы меня спросите, где я нахожу мотивацию для борьбы на спортивных аренах? Это моя страна, мои люди, мой Харьков и наши герои», — написала Свитолина.

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