Бойцы «Хартии» научили украинскую теннисистку Свитолину стрелять из тяжелого оружия
- 9.12.2024, 22:02
Известная теннисистка посетила Харьков.
Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила Харьков, где встретилась с военными «Хартии».
Свитолина поделилась новыми фото с визита в своем аккаунте в Instagram.
Спортсменка была в военной форме и поучилась стрелять из гранатомета и пулемета.
«Харьков занимает особое место в моем сердце. Город, который подарил ощущение настоящего дома, когда в 12 лет здесь началась моя профессиональная карьера. Город, который продолжает дарить тепло и защиту во время большой войны. Если вы меня спросите, где я нахожу мотивацию для борьбы на спортивных аренах? Это моя страна, мои люди, мой Харьков и наши герои», — написала Свитолина.