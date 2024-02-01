«Взрыв был такой мощи, что откололся обрыв»: на авиабазе Бельбек уничтожены два российских Су-27 и Су-30 7 1.02.2024, 8:09

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Ракетами также разгромлен тренировочный лагерь ГРУ в Гвардейском.

ВСУ нанесли мощный удар по крупнейшей авиабазе российских оккупантов в Крыму - аэродрому Бельбек. Стало известно, что при ракетном ударе ВСУ по военному аэродрому Бельбек в Крыму пострадала техника оккупантов.

Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер», который отслеживает ситуацию на оккупированном полуострове.

Россияне уверяют, что якобы перехватили все ракеты, а на базу рухнули только обломки.

Однако в Сеть уже попало видео момента «прилета», которое опровергает эти заявления. Судя по ролику, было как минимум два попадания по базе.

«Как сообщает наш источник, от взрывной волны после удара по аэродрому Бельбек откололась часть обрыва рядом со взлетной полосой. Уничтожена РЛС (радиолокационная система ВС РФ - ред.), также попали по автопарку», - сообщил «Крымский ветер».

Командующий ВВС Украины генерал Николай Олещук уже подтвердил, что удар по Бельбеку был удачным.

В российских Z-каналах тем временем появилась первая информация, что при ударе могли быть уничтожены несколько военных самолетов ВКС РФ.

«На аэродроме Бельбек, согласно проверенной информации, потеряны три самолета – два Су-27 и один Су-30. Два из них серьезно повреждены… Один самолет, к сожалению, уничтожен полностью, ракета попала прямо в него. Также на аэродроме и возле него погибли 12 военных, еще более 10 ранены», - написал российский ресурс «Кремлевская табакерка».

Он уточнил, что под удар попал и тренировочный лагерь ВС РФ под Гвардейским, где уничтожено 9 российских разведчиков ГРУ.

Напомним, что ВСУ нанесли вчера массированный ракетный удар по оккупантам в Крыму. Взрывы гремели в Севастополе, Феодосии, Саках и других населенных пунктах.