«Люди не дураки»: что происходит на рынке на Борисовском тракте в Минске 1.02.2024, 10:47

3,284

Обращает на себя внимание практически полное отсутствие свежепригнанных авто.

Проходные авто из Европы, новые «китайцы» от дилеров… Но для многих реальность другая – глубоко подержанные автомобили возрастом 10-20 лет. Кто-то ищет их у частных продавцов, кто-то – на Борисовском тракте в Минске . Сайт аbw.by посмотрел, что творится там в выходные.

«Если ты поболтать – пока некогда, посмотри сколько народу, за день не присел еще», – говорит, здороваясь, знакомый продавец. Действительно, в середине дня в субботу на рынке многолюдно. Кучки потенциальных покупателей обступили интересующие их автомобили. Одни изучают дизельный Citroёn C5, другие – Mercedes A-Class, третьи осматривают Grand Scenic II, четвертые сосредоточили свое внимание на Skoda SuperB. Ну а пятые уезжают на купленной «Зафире».

«Сидели курили – ничего не происходило»

Такая «движуха» не на каждой площадке. Жизнь кипит в тех комиссионках, что ближе к улице Всехсвятской. В то же время обитатели вагончиков, расположенных вблизи проспекта Независимости, откровенно скучают: «Как-то тихо сегодня, да и вся неделя такая была. Народ часто ходит волнами – то никого, то вдруг толпа, так что ждем».

Но толпы почему-то в другом конце рынка, где продавца для разговора приходится буквально отрывать от покупателей. «До 24 января сидели курили – вообще ничего не происходило. Потом как прорвало – по несколько машин в день забирают. Сегодня вообще набег, каких давно не было, видимо, потому что ты приехал – почаще бы заезжал. Присмотрись – с некоторых автомобилей сняты ценники, значит, за них оставили задатки – на днях эти машины заберут», – говорит сотрудник одного из автохаусов.

Почти все покупатели приезжие: кто-то прибыл на поиски железных коней из Борисова, а кто-то из Мозыря. География обширна. Пик интереса приходится на варианты стоимостью от пяти до десяти тысяч долларов. Много покупок совершается в лизинг.

«Что покупают? Да всё. Кому-то надо что-то совсем дешевое за полторы-две тысячи долларов и в кредит или лизинг, кто-то, наоборот, готов брать относительно дорогие машины за свои средства. Выделить какой-то наиболее ходовой сегмент не получится. Если автомобиль «живой» – он надолго на площадке не задерживается. А «кони» (так на сленге продавцов называются «убитые» машины – прим. автора) стоят месяцами. Ну и «китайцы» – эти вообще могут на полгода зависнуть», – продолжает специалист по продажам.

«Наша аудитория иная»

Обращает на себя внимание практически полное отсутствие свежепригнанных автомобилей, которые раньше занимали на комиссионных площадках самые почетные места. Продавцы говорят, что в отсутствие покупателей из России продажи таких машин потеряли смысл: «Раньше их пригоняли к нам на комиссию, чтобы избавить себя от кучи звонков и сообщений со стороны россиян, а также всей этой продажной возни: показов, переоформления и т.д. Ну а самим россиянам было все равно куда ехать смотреть автомобили, да и частенько они заказывали услугу подбора, приезжая уже за конкретной машиной, которую рекомендовал подборщик. Сейчас активность российских покупателей минимальна, а случайный прохожий здесь вряд ли купит что-то трех-четырехлетнее за $20 000 – наша аудитория несколько иная».

Цены на многие автомобили, выставленные на площадках, удивляют. Двадцатилетний Lancer IX за почти $5000 – как вам такое? А дешевле $3500, кажется, остались только машины из прошлого века. Смотришь и понимаешь, что лет десять-пятнадцать назад всё это стоило примерно столько же. Инфляция не щадит даже доллары.

«Цены в последнее время серьезно не менялись. Они плюс-минус такие же, какими были и полгода назад. Дешевле стали только совсем «ведра» – люди же не слепые, видят, что выставлен хлам, поэтому владельцы вынуждены снижать стоимость. А хорошие автомобили никто дешево отдавать не хочет, особенно если нет спешки с продажей. Конечно, есть и такие хозяева, которые ставят дурной ценник за свою машину, считая ее чуть ли не самой лучшей на рынке, хотя по факту она ничем не примечательна. Но недельки через две к ним приходит понимание необходимости двигаться в цене, чтобы их вариант стал интересен покупателям», – рассказывает менеджер автохауса.

Bердикт

К рынку на Борисовском тракте можно относиться по-разному, но факт остается фактом: машины там покупали, покупают и будут покупать. Для жителей регионов, которым необходим недорогой автомобиль и у которых нет времени на разъезды, площадка, где собрано большое количество предложений, – находка. А достойные варианты там есть всегда – главное тщательно искать.