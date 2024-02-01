Путин теряет крупнейшего покупателя российского оружия 1.02.2024, 10:48

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Аналитики ISW назвали причину.

Индия намерена дистанцироваться от России, своего основного поставщика оружия, поскольку война в Украине ограничила возможности Кремля поставлять этой стране боеприпасы.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Неназванные источники в индийском правительстве сообщили Reuters в статье от 28 января, что Индия будет действовать осторожно, чтобы избежать сближения Российской Федерации с Китаем.

Эксперт по России Observer Research Foundation Нандан Унникришнан рассказал Reuters, что Индия вряд ли подпишет «любую крупную военную сделку» с Россией, поскольку это пересечет «красную линию» с Соединенными Штатами.

Кроме того, эксперт индийского правительственного аналитического центра Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses Свасти Рао заявил, что война в Украине вызвала у Индии сомнения относительно способности России обеспечить эту страну необходимыми запчастями.

Аналитики ISW заявили, что регулярно наблюдают за сообщениями о том, что РФ продолжает сталкиваться с проблемами ремонта самолетов и другого оборудования и не может производить ракеты и артиллерийские боеприпасы на довоенном уровне для использования их своими силами. Это, по словам экспертов, делает маловероятным возможность экспорта России военного оборудования для Индии или других клиентов на том уровне, который был перед полномасштабной войной.

Также в ISW добавляют, что российский президент Владимир Путин недавно во время встречи с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром отметил российско-индийское экономическое и военно-техническое сотрудничество. Аналитики считают, что этим глава РФ, вероятно, пытался подчеркнуть положительные российско-индийские отношения на фоне обеспокоенности страны-агрессора тем, что Индия пытается диверсифицировать своих оборонных партнеров.