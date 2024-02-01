Эксперт рассказал, какие авто пригоняют белорусы из Европы и на чем реально заработать 2 1.02.2024, 14:18

2,756

Рынок изменился.

Onliner снова встретился с Василием, одним из представителей многолетнего, но не совсем прозрачного бизнеса по перегону авто из Западной Европы в Беларусь, и узнал, как изменилась эта ниша автомобильного бизнеса за год.

Многие хорошо помнят, как лихорадило белорусский и российский рубль весной 2022 года. Курс евро и доллара начал расти. О покупке машин, и уж тем более за свободно конвертируемую валюту, никто и не помышлял.

Ситуация резко изменилась ближе к лету: евро и доллар не только вернули себе былые позиции, но и заметно подешевели. На нашем рынке начался бум продаж автомобилей с пробегом. Россияне сметали практически все: их неугомонный аппетит и наложенные на них же санкции заставили некоторых разорвать чулки со сбережениями и войти в касту «автомобильных перекупов», то есть стать посредниками между автомобильными рынками ЕС и РФ.

Стоит отметить, что длилось это время не так долго. Да и заработать получилось не у всех.

В этот бизнес лучше не лезть

— Сейчас продать пригнанную из ЕС машину возрастом от 3 до 5 лет — так себе затея. Основной конкурент — Китай, — начинает свой рассказ Василий. — Прежде всего я говорю не о том «шроте», который сюда привозят после покупки на аукционах, а о нормальных автомобилях без смотанных пробегов и с безаварийной историей. Такие машины ценятся в Европе, и задешево их никто не продаст. Сравните цены на mobile.de и на наших автобарахолках: зачастую у нас даже дешевле. А почему? Все очень просто: к нам едут машины с очень большими пробегами или после ДТП. По всем нормам эти автомобили уже свое отработали, но тут их «приводят в чувства» и подают клиенту как «свежее блюдо».

И некогда самая популярная ниша сейчас перенасыщена. Это и машины из ЕС, и «китайцы», и наши отечественные Geely. Если хочешь в ней конкурировать и продавать, то надо дать низкую цену. А где ее взять? Только покупать «шрот» в Европе и тут его пытаться сбыть. Дешевую машину задорого не продашь — соответственно, и не заработаешь. Купить хороший автомобиль в Германии и пригнать его по верху нашего рынка под конкретного покупателя — вот это вариант работы. Но если пытаться искать клиента в интернете, то это пустая трата времени. Хорошие машины по реальным рыночным ценам клиенты не покупают через объявления, а заказывают напрямую. Вот поэтому я и не советую именно сейчас пытаться войти в этот бизнес людям без опыта и связей, особенно при нынешнем курсе евро.

Хапун кончился! Сейчас в России автомобили, пригнанные в 2022 году, уже даже дешевле, чем в ЕС.

— Вторичный рынок машин в Европе изменился за прошедшие два года?

— Он продолжает существовать, но уже не в том виде, в каком был несколько лет назад. Не надо думать, что мировые события никак не касаются граждан ЕС. В той же Германии люди стали ездить на автомобилях дольше привычного. Если раньше машины выставляли на пробеге 100−150 тысяч км, то сейчас этот показатель увеличился чуть ли не вдвое. Упала покупательская способность. Уже не продается столько новых автомобилей, как раньше.

На чем можно заработать сейчас

— Что бы там кто ни говорил о том, что люди с премиальных марок будут пересаживаться на «китай», такого я пока не наблюдаю. Да, если в России человек ездил на корейских Kia или Hyundai, на недорогом VAG или условном Ford Focus, то переход на китайского производителя будет для него менее болезненным.

Но когда человек много лет откатал на премиальных Mercedes, BMW или Porsche, то о какой замене на неизвестный и труднопроизносимый бренд может идти речь?

Сейчас только в этом сегменте и можно заработать нормальные деньги. Но надо соблюдать несколько обязательных условий: машина должна доставляться под заказ конкретному клиенту по конкретной цене и с предоплатой, она должна быть новой и с прозрачной историей покупки. Если автомобиль пригоняется в состоянии б/у, то это 100% безаварийное прошлое и пробег до 30 тысяч км.

— Какие модели чаще всего заказывают клиенты из Беларуси и России?

— Из моих машин в Беларуси остается не более 5%, основной клиент — Россия. Причем не только Москва. Больше всего там любят BMW: X5, X6, X7. Хороший спрос на Mercedes в кузове GLE, на Audi Q7… А вот «электрички» спросом как не пользовались, так и не пользуются. Как-то мы пытались привезти парочку BMW i7, но продали их в итоге в минус. Россия слишком большая, и люди там много ездят — не тот регион для электрического транспорта. Тем более с учетом холодных зим и относительно низких цен на бензин и дизельное топливо.

— Проблемы с оплатой через наши банки остались?

— Через российские банки провести оплату невозможно. Вроде как через какие-то белорусские можно, но я точно не знаю. И это не совсем надежно: деньги могут просто потеряться где-то, могут последовать какие-то новые санкции, о которых мы и сами еще не знаем. Надежнее всего оплачивать через третьи страны: Турцию, Казахстан, Узбекистан и т.д.

Можно и наличными. Просто декларируешь сумму при въезде в ЕС и тем самым показываешь легальность этих денег. Но в Германии не особо хотят возиться с наличными.

Схема пригона конечному покупателю сохранилась

Василий утверждает, что практически все машины в подобном бизнесе таможенную очистку проходят по 140-му указу (скидка в 50% для определенной категории граждан). Да и в целом схема продажи российскому покупателю (напрямую они не могут купить автомобиль из-за санкций) особых изменений не претерпела: покупка машины в Германии, доставка автовозом в Беларусь, оформление таможенных документов и постановка на учет на «вешалку», снятие с учета и отправка конечному клиенту автовозом в Россию.

— Сейчас с автовозами проще стало — нет такого потока. Но очереди на границах выросли, — отмечает собеседник. — До Нового года у меня один автовоз две недели на польской границе в очереди простоял. А сейчас шаром покати там. Хорошо, что автовоз считается специальным транспортом и ему не нужна перецепка или перегрузка на таможенных терминалах вблизи границы — это снижает стоимость перевозки. В среднем цена доставки одной машины из Германии до Минска составляет 1300−1500 евро.

Случайные игроки покинули рынок

— Как я уже говорил, сейчас привезти хороший автомобиль и пытаться продать его через объявление в интернете — гиблый номер. В этом надо постоянно вариться, должна быть клиентская база. Летом 2022 года многие наши граждане попытались заняться таким бизнесом, но не у многих это получилось. Хорошо, если удалось заработать, но чаще продавали в ноль или вообще в минус. Это не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Мало иметь просто какую-то сумму денег, надо знать, что купить, где купить, как купить, по какой цене и кому это все затем продать. Если человек ищет новую или хотя бы свежую машину за условные 100 тысяч евро, то не думаю, что он совершит сделку с незнакомым человеком из интернета.

Цены и заработок

Со слов Василия, цены на новые немецкие автомобили в Германии остались на уровне 2022 года. Но их не продают клиентам без немецкого гражданства, даже клиентам с паспортом другой европейской страны. Рынок строго поделен внутри самого Евросоюза.

К примеру, один и тот же новый Mercedes будет продаваться по разным ценам в разных странах. А тот же новый BMW можно официально продать только после нескольких месяцев эксплуатации и с определенным пробегом. Так сказать, немецкие машины по хорошим ценам только для немцев.

Все это сказывается на итоговом заработке перегонщиков — в последнее время он стал меньше.