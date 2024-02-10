Как быстро охладить чай: в Сети показали интересный трюк 4 10.02.2024, 10:18

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Одним действием достигаются сразу две цели.

В Беларуси одним из самых популярных напитков является чай. Пьют его на равне с кофе, также часто и много. Однако иногда напиток хочется употребить скорее, а времени ждать, пока он остынет - нет. В мире существует масса способов охлаждать напитки, однако есть те, которые практически не требуют затруднений.

Как сделать так чтобы чай быстро остыл

Мужчина в ТикТок удивил всех, кто любит чай, простым и нехитрым способом его охлаждения. Однако есть один нюанс - этот способ подходит для тех, кто любит пить чай с лимоном.

Для того, чтобы воспользоваться способом, который расскажет, как быстро охладить чай, необходимо нарезать лимон довольно широкими дольками и разложить на противень, после чего отправить в морозилку на полчаса. Спустя полчаса лимон стоит достать из морозилки и переложить в контейнер, после чего закрыть и обратно отправить в морозильную камеру.

Таким образом у вас получится лед из лимона, который в нужный момент вы можете добавить в чай и достичь сразу двух целей: чай станет более прохладным и вы добавите в него лимон.