Белорус может заиграть в главной футбольной лиге США 10.02.2024, 10:50

Станислава Лапкеса признали лучшим вратарем в юношеском чемпионате.

Вполне возможно, вскоре в Беларуси появится свой представитель и в Главной лиге соккера (MLS). В 2019 году в Академию «Коламбус Крю» поступил голкипер Станислав Лапкес (2006 г. р.), сын известного белорусского фехтовальщика, участника Олимпийских игр Дмитрия Лапкеса, который в конце прошлого десятилетия переехал в США, пишет football.by.

Лапкес-младший — воспитанник минского «Динамо», где был капитаном в команде своего возраста. После переезда в Штаты его отец называл уровень подготовки в Минске и Коламбусе «пропастью».

Однако Стас быстро вписался. С юношеской командой «Коламбуса» (U-17) в 2022 он дошел до финала MLS NEXT (по сути, главный юношеский чемпионат США), был назван лучшим вратарем Кубка MLS NEXT в этом возрасте и даже участвовал в матче всех звезд турнира.

С мая 2022 года он подписал любительский контракт с «Коламбусом-2», который выступает в MLS Next Pro. Это третья по иерархии лига в США. Если проводить аналогии, ближе всего к ней наш чемпионат дублеров.

В апреле 2023-го он дебютировал в соревновании с «сухой» победы над второй командой «Нью-Ингленд Революшн». В сезоне-2023 провел 13 матчей в регулярном чемпионате, 5 из которых защитил на ноль, и 4 в плей-офф (2 на ноль).

Его команда заняла третье место в «регулярке» Восточной конференции MLS Next Pro, а затем дошла до финала плей-офф, где уступила «Остину» (1:3).

А в октябре Лапкес стал одним из пяти футболистов клуба, подписавших с «Коламбусом-2» профессиональные контракты.

Вот что говорил о нем в октябре после подписания генеральный директор «Коламбус Крю II» Кори Рей: «Стас — многообещающий молодой вратарь, добившийся больших успехов в нашей Академии и во второй команде. Мы рады подписать с ним его первый профессиональный контракт, ждем его дальнейшего развития».

А вот подборка сэйвов Лапкеса от Instagram Лиги.

Сезон-2024 Лапкес начнет, скорее всего, также во второй команде. Однако по ходу чемпионата при таком прогрессе ничто не помешает «Коламбусу» при необходимости поднять его в главную команду.