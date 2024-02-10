В Беларуси на торги выставили арестованное имущество экс-силовика 6 10.02.2024, 11:59

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Григорий Веремко

С лотами возникла нетипичная ситуация.

На торги на площадке «БелЮробеспечение» попала арестованная недвижимость и авто Григория Веремко. Человек с таким именем ранее занимал должности зампредседателя КГК, а позже — начальника Транспортной инспекции Минтранса. Белорусские хакер-активисты «Киберпартизаны» подтвердили «Зеркалу», что речь об одном и том же человеке.

Веремко исчез из публичного поля в середине 2021-го, когда стало известно о назначении нового главы Транспортной инспекции. А в 2023-м на аукционе появилось его имущество — как арестованное.

По некоторым данным, к мужчине могли возникнуть вопросы со стороны силовиков, но найти официальную информацию о возможных судебных разбирательствах «Зеркалу» не удалось.

Тем временем с выставленной на торги недвижимостью произошла весьма нетипичная история — часть успели продать, а некоторые лоты сняли с аукциона, после чего минская квартира появилась в свободной продаже. Рассказываем подробности этой истории.

Григорий Веремко родом из деревни Жуки Кобринского района, в этом году ему исполнится 66 лет. На должность заместителя председателя Комитета

государственного контроля — директора Департамента финансовых расследований он был назначен в марте 2010 года. Он — полковник финансовой милиции. В мае 2013 года Лукашенко освободил его от должности, уволив со службы в органах финансовых расследований в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Последующую профессиональную деятельность Веремко взлетом в карьере назвать нельзя. По данным «Киберпартизан», после КГК полковник-финансист работал советником в «Банке ВТБ», потом — в «БСБ-Банке».

В июне 2018 года он стал руководителем Транспортной инспекции Минтранса. Напомним, предыдущий начальник Транспортной инспекции Леонид Лемеш, а также некоторые другие начальники этой структуры были задержаны весной 2017 года. КГБ сообщал тогда, что вскрыл коррупционную схему. Лемеш получил 4,5 года колонии усиленного режима.

На новом рабочем месте Григорий Веремко начал наводить порядок и «подкручивать гайки». Его стиль управления не нравился подчиненным, осенью 2019-го некоторые из них анонимно рассказали TUT.BY, что на работе им создали «такие условия, что инспекторы увольняются «пачками».

«В последний год идет прессинг, процветают доносы. Нас психологически давят до такой степени, что люди не выдерживают и увольняются. Уже ушли примерно 60−70% опытных инспекторов, которые отработали по 10−20 лет», — рассказывал один из транспортников.

С 2020 года СМИ сообщали о рутинной работе транспортников, проверке перевозчиков. На фоне политических событий в стране эта сфера немного отошла на второй план. В июне 2021 года Григорий Веремко поздравлял свой коллектив с Днем независимости. А в конце августа тогдашний глава Минтранса Алексей Авраменко представил нового руководителя Транспортной инспекции — Виталия Киреева. Куда и почему пропал Григорий Веремко, не сообщалось.

Одна из бывших сотрудниц Транспортной инспекции сообщила «Зеркалу», что, по ее данным, к Веремко возникли вопросы со стороны силовиков, это могло произойти ориентировочно во второй половине 2021 года.

— За Веремко пришли прямо в кабинет и увели его оттуда. Больше я его не видела. Не доработал до конца контракта он всего несколько дней. Что произошло и по какой причине его забрали, я не знаю. Но все предполагают, что это могло быть связано с его работой в КГК, — сообщила женщина.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию из других источников «Зеркало» не смогло. На май — июнь 2021 года, по данным «Киберпартизан», за Веремко не числилось каких-либо уголовных дел, только «административка» за превышение скорости при управлении автомобилем.

Какие недвижимость и авто попали на аукцион и что с ними было дальше

Однако в феврале 2023 года на электронный аукцион «БелЮрОбеспечения» по продаже имущества (в том числе арестованного) попали лоты, по которым должником числился Григорий Иванович Веремко. Принадлежность этих лотов бывшему чиновнику подтверждается данными из базы «Киберпартизан».

Это старый с разрушениями дом в деревне Жуки Кобринского района и капитальный гараж с погребом в Бресте. Имущество было арестовано и запрещено к перерегистрации. Запрет наложили судебные исполнители разных районов Бреста.

Гараж был продан с первых торгов, они состоялись 21 февраля 2023 года. На аукцион зарегистрировались 14 участников. При стартовой цене 2600 рублей недвижимость реализовали за 8475 рублей.

На деревенский дом с холодной пристройкой, двумя сараями и уборной стартовая цена сперва составляла 1400 рублей. Судя по фото, за домом и участком не следили — строения полуразрушены, а участок заросший. Желающих купить дом не нашлось.

После на дом в Жуках стартовую цену снижали дважды: сперва до 1120 рублей, а потом до 840 рублей. Но и на скидку никто не отозвался — аукцион не состоялся из-за отсутствия участников, впрочем, сегодня с торгов дом не снят.

В мае появилось еще два лота: недостроенный дом в садовом товариществе «Родничок-2010», расположенный прямо возле берега «Брестского моря» (территория находится в черте областного центра), а также внедорожник Hyundai ix35 2014 года выпуска.

Аукцион по продаже дачи должен был состояться 23 мая, стартовая цена объекта — 83 341 рублей. Однако арестованную недвижимость с молотка не пустили — продажу отменили по постановлению судебного исполнителя.

А вот арестованный судом автомобиль был продан спустя неделю — 30 мая. Его обладателями хотели стать семь человек, они начали делать ставки за Hyundai с 28 200 рублей. Победил участник, который заплатил за внедорожник 38 070 рублей.

Последнее и самое дорогое имущество Веремко, которое выставляли на аукцион, — трехкомнатная квартира в доме 25А (построен в 2014 году) на улице Волгоградской в Минске, это в 10−15 минутах ходьбы от станции метро «Московская». Квартира расположена на девятом этаже и занимает площадь почти 92 «квадрата». В ней зарегистрированы жильцы. Отмечалось, что недвижимость приобреталась с привлечением льготного кредита, а потому ее нельзя отчуждать до полного его погашения.

Торги со стартовой ценой 377 000 рублей должны были пройти 20 июня прошлого года, но аукцион также отменили по постановлению судебного исполнителя.

Корреспондент «Зеркала» как физлицо обратился к организатору торгов, чтобы выяснить, планируется ли возобновить аукцион по продаже столичной трешки и дачи в Бресте.

— Имущество этого должника продаваться уже не будет, — сообщил сотрудник «БелЮрОбеспечения».

Кстати, выяснилось, что квартира на Волгоградской сейчас выставлена на продажу через агентство недвижимости.

Информации о жилье тут больше — в ней хорошая звукоизоляция, спроектированы три санузла, возле квартиры большая кладовка. Новому покупателю оставляют диван, кровать, варочную панель, духовой шкаф, стиральную и посудомоечную машины.

Цена — 212 900 долларов, или 686 070 рублей, продавец готов к торгу.