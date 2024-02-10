В Минске нашли необычный дом среди двухэтажек на «Розочке» 10.02.2024, 13:04

В нем продается трехуровневая квартира.

Этот квартал на «Розочке» (район улицы Розы Люксембург в Минске) — настоящий заповедный уголок. Дело в том, что здесь сохранился большой квартал старых двухэтажек 50-х годов. Большинство зданий за десятилетия практически не поменяли свой первозданный вид, но журналисты realt.by нашли дом, которому в нулевых надстроили мансарду. Сейчас в нем продается очень интересная квартира.

Свои малоэтажные дома Розочка получила на рубеже 1950−1960-х годов. Один из самых больших кварталов двухэтажек появился на месте бывших полей между улицами Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Лермонтова и Карпова.

Этот дом на перекрестке улиц Розы Люксембург и Карпова изначально тоже был малоэтажным. Ну, а в 2007 году здание, выходившее фасадом на центральный сквер, решили надстроить. В итоге, дом вместе с мансардой получился пятиэтажным.

Сейчас в кирпичном доме — 2 подъезда и всего 20 квартир. Одна из них продается.

Жилье, выставленное на продажу, занимает последние этажи дома. Интересно, что в этой квартире даже не два, а целых три уровня.

Общая площадь квартиры насчитывает 137 квадратных метров. Вот как тут расположились комнаты.

Главный вход в квартиру находится на 5-м этаже дома. С него можно спуститься на уровень вниз или подняться на уровень вверх. В центральной части дома расположилась просторная кухня-гостиная со вторым светом, а также отдельная комната и санузел.

Спустившись на этаж ниже, можно попасть в две спальни, здесь также находится большой санузел и гардероб.

Ну, а самое интересное скрывается на третьем уровне (антресоли) — тут оборудован рабочий кабинет с внутренним балконом, откуда открывается вид на гостиную.

Во всех комнатах сделан добротный ремонт. В квартире все готово для проживания.

Напротив дома находится сквер Полянка, рядом есть магазины, кафе, школы, детские сады. До метро «Грушевка» − несколько минут пешком.

Стоимость трехэтажной квартиры — 200 тысяч долларов (1458 долларов — за метр).