Ехавшего из Литвы белоруса задержали на границе за упаковку чая 8 10.02.2024, 13:15

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Что с ней не так?

Белоруса задержали на границе за упаковку чая, купленного в Литве. Все случилось 8 февраля в пункте пропуска «Котловка». Мужчина ехал на автомобиле из Литвы. Во время осмотра багажника, служебная собака залаяла. Оказалось, причина — упаковка травяного чая.

— Гражданин Беларуси пояснил, что приобрел травяной чай на территории Литвы. Вещество изъято для проведения экспертизы, проводится дальнейшее разбирательство, — говорится в официальном канале Госпогранкомитета. Там же есть и видео инцидента.

— Мне говорили, что будут вопросы, — со смехом говорит белорус. — Интересно, да. Я купил попробовать (…). Я ж в магазине продуктовом купил.

Пограничники напоминают, что за незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов предусмотрена уголовная ответственность. Человека может ждать до четырех лет ограничения или от трех до семи лет лишения свободы.

Это не первый случай задержания за чай из Литвы. В пятницу, 9 февраля, Госкомитет судебных экспертиз сообщал о подобном инциденте в пункте пропуска «Каменный лог». Литовец вез в страну чай с марихуаной в заводской упаковке. Тогда на него обратили внимание сотрудники таможни. Сейчас проводится проверка.

В комитете судебных экспертиз напомнили: хотя в ряде европейских стран официально разрешена продажа чая, шоколада, алкоголя и прочих продуктов с каннабисом, ввоз таких товаров на таможенную территорию ЕАЭС запрещен.

Поэтому следует быть внимательными при покупке подобных сувениров за границей и обращать внимание на состав продукта и изображение на упаковке. За незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и прекурсоров грозит уголовная ответственность.