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У нового главкома ВСУ Александра Сырского нашли необычное хобби

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  • 10.02.2024, 13:35
  • 12,228
У нового главкома ВСУ Александра Сырского нашли необычное хобби

Он не бросил его даже с началом полномасштабной войны.

Необычное хобби обнаружили у нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Люди, которые разговаривали с Сырским, отмечают его аскетичность в быту: он спит по четыре с половиной часа в день. Но есть у него и необычное хобби, которое он не бросил и с началом полномасштабной войны, пишет Би-би-си.

«Как правило, они выезжают на передовую очень рано, а возвращаются очень поздно. И вот он заметил, что на востоке Украины небо по-особенному красивое, и начал фиксировать эту красоту, соединение ужасной войны и красоты природы в фотографиях», — говорит экс-замминистра обороны Анна Маляр.

Фотографии Сырский шлет своим ближайшим соратникам. Маляр говорит, что убеждает его после победы Украины устроить выставку своих снимков, но пока что согласия генерала ей получить не удалось.

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