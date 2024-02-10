В Беларуси начались «валютные качели» 10.02.2024, 13:49

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Как на «шторм рубля» отреагировали банки?

Доллар и евро на нынешней неделе то дорожали, то дешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Курс продажи евро в нескольких банках достигает отметки в 3,5 рубля. Купить доллар дешевле 3,2 рубля в обменниках не удастся.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,25 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,215 рубля («Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «РРБ-Банк», «Статусбанк» — 3,212 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,52 рубля («БТА Банк»), а ниже всего — в «БСБ Банк» (3,474 рубля). Курс продажи финучреждениями европейской валюты достигает отметки в 3,5 рубля также в «Банк БелВЭБ» и «Сбер Банк».

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,471 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк» — 3,515 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,57 рубля за 100 российских рублей («Сбер Банк»), а самый низкий — 3,52 рубля («Статусбанк»).