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МЧС оригинальным способом предупредило белорусов о гололедице

  • 10.02.2024, 14:03
  • 2,430
МЧС оригинальным способом предупредило белорусов о гололедице

Видео вызвало ажиотаж.

МЧС Беларуси в своем официальном аккаунте в ТикТок опубликовали видео с предупреждением о гололеде и гололедице. Там решили не отставать от трендов и донести мысль с помощью популярных в соцсети котов.

@mchs112.by Будьте острожны🧊 #мчс #мчсбеларуси #спасатели #спасателибеларуси #101 #112 #911 #mchs #mchsbelarus #безопасность ♬ оригинальный звук - МЧС Республики Беларусь

На видео «мемные котики» объяснили, в чем разница между гололедом и гололедицей. А в МЧС посоветовали «быть аккуратными и там, и там».

А дополнил все кадр с поскользнувшимся человеком под слова из песни Би-2 «Скользкие улицы».

Креативный ролик менее чем за сутки набрал более 80 тыс. просмотров, более 11 тыс. лайков и десятки комментариев.

Некоторые пользователи попросили дать премию или надбавку тому, кто ведет аккаунт МЧС. Кто-то заявил, что такие видео «работают гораздо лучше, чем СМС», которые ведомство часто рассылает белорусам.

«Ого как классно сделали!», — написал один из комментаторов.

«Аккаунт в надежных лапках», — пошутил еще один человек.

«Хоть я и не живу в Беларуси, но ради такого контента грех не подписаться», — отметил третий.

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