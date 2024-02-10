Карпенков начал раздавать белорусским военным шевроны «Вагнера»5
- 10.02.2024, 14:24
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Лукашенко пора начать волноваться?
В Беларуси завершился шестой сезон курса тактико-специальной подготовки военнослужащих спецподразделений внутренних войск.
Каждый участник получил шеврон «Группа Вагнера. Штурмовик», передает пресс-служба ВВ МВД Беларуси.
В качестве инструкторов были привлечены бывшие боевики так называемой ЧВК «Вагнер», которые бежали из России в Беларусь после неудачного мятежа летом 2023 года.
Церемонией вручения шевронов руководил командующий ВВ Николай Карпенков.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что Николай Карпенков хочет вывести внутренние войска в отдельную структуру по образцу Росгвардии.
Независимые аналитики отмечают, что Карпенков все больше напоминает Пригожина, который поднял мятеж в России. Действия Карпенкова могут спровоцировать внутренний конфликт в силовых структурах Беларуси и несут потенциальную угрозу режиму Лукашенко.