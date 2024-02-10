Карпенков начал раздавать белорусским военным шевроны «Вагнера» 5 10.02.2024, 14:24

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Лукашенко пора начать волноваться?

В Беларуси завершился шестой сезон курса тактико-специальной подготовки военнослужащих спецподразделений внутренних войск.

Каждый участник получил шеврон «Группа Вагнера. Штурмовик», передает пресс-служба ВВ МВД Беларуси.

В качестве инструкторов были привлечены бывшие боевики так называемой ЧВК «Вагнер», которые бежали из России в Беларусь после неудачного мятежа летом 2023 года.

Церемонией вручения шевронов руководил командующий ВВ Николай Карпенков.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что Николай Карпенков хочет вывести внутренние войска в отдельную структуру по образцу Росгвардии.

Независимые аналитики отмечают, что Карпенков все больше напоминает Пригожина, который поднял мятеж в России. Действия Карпенкова могут спровоцировать внутренний конфликт в силовых структурах Беларуси и несут потенциальную угрозу режиму Лукашенко.