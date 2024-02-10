Стало известно, почему белорусов не предупредили о прекращении выдачи виз Poland. Business Harbour 10.02.2024, 14:56

1,244

Решение принималось в срочном порядке.

Министерство иностранных дел Польши закрывало программу Poland. Business Harbour (PBH) в срочном порядке, и поэтому решение не анонсировалось. Об этом в ведомстве рассказали «Белсату».

На запрос журналистов в министерстве объяснили, что решение принималось срочно и «в связи с серьезными оговорками относительно способа реализации программы в миграционном плане, а также с учетом проверок, которые проводятся в визовой сфере». Поэтому «дата принятия этого решения не могла быть анонсирована».

При этом МИД Польши подчеркнул, что решение о закрытии программы не повлияет на уже выданные визы.

Напомним, 26 января стало известно, что белорусы больше не смогут получить польские визы Poland. Business Harbour. Решение о приостановлении участия МИД Польши в программе принял министр Радослав Сикорский. Дипломатическое ведомство заявило, что программа не будет возобновлена «до тех пор, пока не будут приняты решения по обеспечению надлежащей проверки компаний и иностранцев, являющихся ее бенефициарами».

— По оценке Министерства иностранных дел, программа Poland. Business Harbour не оправдала возложенных на нее надежд, — говорится в сообщении. — Среди прочего, в общественном пространстве были высказаны возражения по поводу использования виз, выданных в рамках программы, в целях, несовместимых с ее условиями.

В первом полугодии 2023 года по программе PBH в Польшу въехали 1243 иностранца, а во второй половине прошлого года — 1185. Всего же с начала действия программы в страну релоцировались 13,5 тысячи человек с визами PBH. При этом общее количество таких виз составило около 100 тысяч.

Программа Poland. Business Harbour изначально была создана в 2020 году для граждан Беларуси — айтишников и их семей, которым предоставляла ряд льгот. Через год ее действие было расширено на граждан Украины, Грузии, Молдовы, Армении, России и других стран — всего их 44. Однако подавляющее большинство обладателей IT-виз — все равно белорусы: по оценке польских политиков, таких около 65 тысяч человек.