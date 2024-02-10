Белоруска потребовала у «Минсктранса» 30 тысяч рублей «за физические и нравственные страдания» 1 10.02.2024, 15:58

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Что решил суд?

Суд Заводского района Минска рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению жительницы Минска к КТУП «Минсктранс».

В основу дела легло происшествие, которое случилось в мае 2023 года. Женщина ехала в автобусе и в момент резкого торможения упала, ударившись ногой о косяк ящика на входе в салон. Причиной торможения стало несоблюдение водителем автобуса ПДД – по мнению истицы. Женщина получила травму, долго была на бюллетене. А после решила взыскать с госпредприятия денежную компенсацию. Суд вынес решение.

Информацию о ходе и результатах процесса разместили на портале Верховного суда Беларуси. Вот суть.

После получения травмы в автобусе женщина обратилась за медпомощью. Ей открыли больничный, на котором она находилась более четырех месяцев. За это время горожанка прошла длительное лечение, включая операцию. Поскольку пассажирка посчитала, что проблемы со здоровьем получила по вине перевозчика, а именно – «испытала физические и нравственные страдания», то решила взыскать с него в качестве компенсации морального вреда 30 тысяч рублей.

Представитель КТУП «Минсктранс» в суде исковые требования не признал, по его мнению, причинно-следственная связь между падением женщины в автобусе и ее травмой и дальнейшим лечением отсутствует. Против удовлетворения исковых требований высказался и водитель того самого автобуса.

Однако суд встал на сторону пассажирки. Правда, уменьшил компенсацию до 3,5 тысячи рублей.

«При определении размера морального вреда суд учитывал требования разумности и справедливости, характер причиненных истице физических и нравственных страданий, длительность расстройства здоровья и нахождения на больничном листе, а также возраст женщины», – сообщили на сайте Верховного суда.

Решение вступило в законную силу.