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Белорус Pan Savyan, который хочет поехать на «Евровидение» от Польши, выпустил новую песню

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  • 10.02.2024, 19:55
  • 1,786
Белорус Pan Savyan, который хочет поехать на «Евровидение» от Польши, выпустил новую песню

Видеофакт.

Белорус Дмитрий Савьян (Pan Savyan), который хочет поехать на «Евровидение» от Польши, выпустил новую песню «Miasto Miłości» («Город любви»).

За сутки песня уже набрала почти 50 тысяч просмотров.

Белорусский музыкант, ставший известный в Польше после песни «W Kolorku Amaretto» («В цвете амаретто»), пародирует творчество артистов диско-поло — популярного в Польше жанра музыки.

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