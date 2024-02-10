«В последнее время спускаешься в метро – и мертвая тишина» 7 10.02.2024, 20:42

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Минчанка рассказала, когда белорусы были по-настоящему счастливыми.

По БТ распространяют новость о «80 процентах счастливых людей в Беларуси», пишет в редакцию Charter97.org читательница из Минска:

— Якобы после 2020 года число счастливых людей удвоилось. Лукашисты подтверждают свою гипотезу тем, что, дескать, по улицам ходить не страшно.

Смех, точнее гомерический смех. Я вспомнила, как водила дочь на курсы английского языка на площади Победы. А это такое любимое место прогулок для милиционеров па трое. И вот мы выходим из метро, и я прошу дочь идти молча, опасаясь, что белорусский язык может стать спусковым крючком для приступа. Или, например, мне звонит мама, и я еду на общественном транспорте, тогда я прошу маму позвонить мне позже, потому что я не могу говорить.

«Счастье» переполняет меня. Мне кажется, раньше белорусы выглядели не очень счастливыми, но можно было услышать смех и шутки. А последнее время спускаешься в метро – и мертвая тишина. Складывается впечатление, что не люди, а роботы едут.

Возможно, в 2020 году, когда началась революция, люди почувствовали и счастье, и радость, и вдохновение. И запланированный сценарий с белыми лентами моментально сменился на бело-красно-белые флаги. Да, в тот момент было и счастье, и гордость за свой народ. И сегодня люди отправились в глубокое подземелье в ожидании нового шанса.

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