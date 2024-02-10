В Беларуси — вспышка гепатита А 2 10.02.2024, 22:47

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Очень много больных студентов.

В Беларуси — вспышка гепатита А, сообщают источники сайта Charter97.org в инфекционной больнице.

«Особенно много больных среди студентов», — рассказал врач.

Гепатит А - это очень контагиозная (заразная) инфекция, поражающая печень, вызываемая вирусом гепатита А. Большинство людей, переболевших этой болезнью, полностью выздоравливают и не имеют стойкого повреждения печени. В редких случаях гепатит А может вызвать печеночную недостаточность и даже смерть; чаще всего это случается у пожилых людей и у людей с другими серьезными проблемами со здоровьем, например, хроническими заболеваниями печени.

Вирус гепатита А содержится в стуле и крови инфицированных людей. Он распространяется чаще всего при употреблении зараженной пищи и воды. Заражение продуктов питания может произойти на любом этапе: при выращивании, сборе урожая, обработке, транспортировке и даже после приготовления. Заражение пищи и воды чаще всего происходит в странах, где распространен гепатит А.

Также гепатит А может распространяться, если произошел тесный личный контакт с инфицированным человеком. Например, при некоторых видах сексуального контакта (например, орально-анальном сексе), при уходе за больным человеком или при употреблении наркотиков вместе с другими людьми.

Гепатит А очень заразен, и люди могут передавать вирус даже до того, как у них появятся клинические симптомы. Иногда человек может передавать вирус гепатита А другим людям за две недели до появления симптомов.

Лучший способ профилактики гепатита А — вакцинация.

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