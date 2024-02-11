В Брестской области зафиксировали вспышку кори 11.02.2024, 5:55

На сегодняшний день в области зарегистрировано 185 случаев.

В Брестской области зафиксировали вспышку кори. О подробностях в эфире БугТВ рассказали брестские эпидемиологи.

— С декабря месяца у нас регистрируется вспышка кори в городе Бресте. На сегодняшний день в области зарегистрировано 185 случаев. Более 90% — это жители города Бреста и Брестского района, прилегающих деревень. У нас в основном болеют молодые люди, дети от семи лет и взрослые до 30, более 70% — именно этот возраст. И более 80% всех заболевших не привиты против кори, — рассказала заведующая отделением иммунопрофилактики Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Карпович.

Основной причиной вспышки она считает отказ членов некоторых религиозных общин прививать своих детей:

— Заболеваемость и дальнейшее распространение инфекции связано с тем, что основное число заболевших — это лица, которые относятся к религиозным общинам, которые по своим религиозным убеждениям не прививаются против кори. Там многодетные семьи. В одной семье по пять, по семь, даже по десять и более детей. Поэтому и такое большое число заболевших корью у нас и отмечается.

С начала нынешнего года локальные вспышки кори в Беларуси уже фиксировались в Жабинковском и Лидском районах, а также в Минске.