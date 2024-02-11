СМИ: Киркорову удалось вымолить прощение у Кремля 1 11.02.2024, 8:55

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Что произошло?

После участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой певца Филиппа Киркорова начали везде отменять. Его концерты были сорваны, а из российских передач его вырезали.

Однако сейчас стало известно, что певец-путинист возвращается на экраны росТВ. Так, он вновь станет членом жюри шоу «Маска». Авторы проекта решили оставить его.

«Несмотря на череду отмен, шутить про «голую вечеринку» он не побоялся: одному из участников шоу певец признался, что тот «зашел в ту дверь», а прошлый год все-таки признал неудачным», - пишут российские СМИ.

К слову, на «голой вечеринке» проблемы Киркорова не закончились. По данным росСМИ, ему заблокировали счета в трех разных банках.

Отмечается, что он не доплатил налоговой 47 тысяч рублей. Решение о блокировке трех счетов артиста было вынесено по требованию ФНС.