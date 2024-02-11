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Хоккейный скандал в Минске: россияне проиграли белорусам и отказались брать призы

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  • 11.02.2024, 9:00
  • 10,478
Хоккейный скандал в Минске: россияне проиграли белорусам и отказались брать призы

Награды из рук лукашиста Баскова швыряли на лед.

Хоккеисты юниорской (U-18) сборной России отказались забирать индивидуальные и командный призы после поражения от белорусской «молодежки» (U20), сообщает телеграм-канал BYsport. Вручал призы отстраненный от хоккея лукашист Дмитрий Басков.

Белорусская сборная во время финального матча турнира «Кубок Будущего» вела 3:0, потом проигрывала 3:5, а в итоге дожала соперника в овертайме — 6:5.

Россияне якобы были недовольны качеством судейства и выразили это нежеланием брать награды, включая «салатницу» за 2-е место, пишет BYsport.

В итоге российские юниоры клали на лед награды, полученные из рук белорусского сенатора Дмитрий Басков, которого в 2021-м Международная федерация хоккея дисквалифицировала на пять лет.

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Андрей Михалев рассказал, что самым эмоциональным моментом игры для него был третий период, «когда мы забросили, и одна шайба нам оставалась, чтобы сравня

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