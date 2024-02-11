«Беларуская выведка»: Лукашенко охватила паника 5 11.02.2024, 9:11

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Диктатору на стол положили специальный доклад.

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщили, что ОАЦ, по поручению администрации Лукашенко, провел детальное изучение реальной демографической ситуации в Беларуси.

Работа проводилась на протяжении четырех месяцев и велась всеми доступными оперативными методами.

В первую очередь изучались биллинги GSM операторов, транзакции банковских карт, оплаты коммунальных счетов, зарплаты, платежи в бюджет, медбюллетени, посещаемость ВУЗов, госуслуги, получение пособий и пенсий, пересечение границ, транзакции платежных систем из-за рубежа и другие данные. Учитывалась реальная рождаемость и смертность на территории страны.

ОАЦ достоверно со статистической точностью выявил реальную цифру постоянно проживающих в нашей стране граждан. Не учитывалось количество иностранцев, постоянно проживающих в Беларуси. Полученная цифра была доложена Сергеенко и администрация диктатора, совместно с ОАЦ, долго продумывали тактику доклада Лукашенко.

Первая реакция диктатора была: «Не может такого быть…». Затем, через неделю после доклада, последовал комментарий в стиле «не нравится - досвидос, мы никого не держим». Однако АП, да и сам Лукашенко прекрасно понимают тяжесть наступивших последствий.

На 1 января 2024 года в Республике Беларусь постоянно проживают всего 7 870 000 граждан, из которых 4,2 млн являются фактическими иждивенцами - пенсионеры, инвалиды и дети до 18 лет. Порядка миллиона белорусов постоянно проживают за пределами нашей страны, при этом не заявляют о постоянном проживании за рубежом (скорее всего уже не вернутся).

«На лицо полная демографическая катастрофа лукашизма и данные, которые коренным образом предопределяют будущее нашей страны», — пишет «Беларуская выведка».