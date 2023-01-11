Лукашисты пытаются скрыть демографическую катастрофу 3 11.01.2023, 16:58

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Многие населенные пункты Беларуси постепенно вымирают.

В 2021 году белорусы умирали чаще, чем в пик ковида в 2020 году. Власти пытаются скрыть демографическую катастрофу, поэтому так и не открыли статистику по смертности на Белстате.

«Еврорадио» узнало, что в некоторых населенных пунктах смертность за последние несколько лет увеличилась в разы. Рождаемость при этом снижается. Поэтому многие населенные пункты сталкиваются с депопуляцией — по сути с постепенным вымиранием. Об этом местные власти сообщают в «Профилях здоровья» городов. Они должны вести такие профили в рамках международного проекта ВОЗ «Здоровые города». Некоторые из докладов продолжают публиковаться даже после того, как Белстат скрыл данные. Правда, хранятся они подальше от первых страниц исполкомов.

Рассказываем, от чего чаще всего умирают белорусы и каков на самом деле демографический кризис.

Цифры превосходят доковидные вдвое

В Брестской области доступны данные по Дрогичину. Там коэффициент смертности трудоспособных людей в 2021 году оказался более чем в два раза выше уровня 2019 года. Согласно Белстату, чтобы посчитать коэффициент смертности, число умерших делится на среднегодовое число населения в конкретном месте. Затем это число умножается на тысячу. Так получается коэффициент, который выражается в промилле. Чем он выше, тем хуже обстоят дела со смертностью.

Итак, в Дрогичине в 2019 году он составил 3,3 промилле. В 2020 году — 4,5. В 2021 — 7.

Коэффициент рождаемости на 1000 человек при этом упал с 12,7 в 2019 году до 10,2 в 2021 году.

Часто публиковали данные чиновники Витебской области. Согласно им, в Бешенковичах смертнось и до ковида была высокой.

В 2019 году общий коэффициент смертности, то есть не только по людям трудоспособного возраста, составил 21,79 промилле. Иногда в отчетах указывается и конкретное число умерших. В Бешенковичах в 2019 году это 331 человек. В 2020 году коэффициент смертности достиг 23,53 промилле (умерло 328 человек). В 2021 году — 29,98 (392 человека).

Судя по проанализированным отчетам, белорусы по всей стране чаще всего умирают от болезней системы кровообращения. Второе место обычно занимают новообразования.

Основные причины смертности населения Бешенковичского района за 2015-2020 годы / “Профиль здоровья” Бешенковичей

В Миорах тоже быстро растет смертность. Ее коэффициент в 2019 году — 12 промилле (95 человек). В 2020 году — 15,2 (120 человек). В 2021 году — 21,8 (171 человек).

Власти Лепеля приводят коэффициент общей смертности только за 2021 год.

— Показатель смертности в 2021 году увеличился на 14,2 процента и составил 18,12 на 1000 населения, что является самым высоким показателей за последние четыре года, — говорится в отчете.

Заболеваемость из-за инфекций выросла в 5-10 раз

Поставский райисполком сообщает, что средний прирост смертности в Поставах за последние пять лет составляет 15,3%, но коэффициент не называет.

Жители Постав чаще всего сталкиваются с болезнями системы кровообращения, злокачественными новообразованиями и болезнями органов дыхания. За 2020 и 2021 год чиновники не смогли посчитать точный темп роста инфекционных и паразитарных болезней, так как увеличение было в 5-10 раз.

Анализ заболеваемости в Поставах, Поставском районе и Витебской области / “Профиль здоровья” Постав

В Россонском районе в 2021 году коэффициент смертности достиг 24,6. Это на 18,7% больше, чем в 2019 году.

Рождаемость и смертность в Россонском районе / “Профиль здоровья” Россон

— В структуре причин общей смертности по Россонскому району первое место принадлежит заболеваниям, относящимся к классу болезней системы кровообращения (52,9%). Причина «новообразования» занимает второе место (15,4%). На третьем месте — причина «старость» (12,2%). На четвертом месте в структуре общей смертности — болезни нервной системы (6,3%), — отмечено в «Профиле здоровья».

В Городском поселке Шарковшина коэффициент смертности в 2021 году был 20,1. Это на 199% выше показателя смертности в 2015 году. При этом рождаемость в Шарковщине сократилась более, чем в два раза:

Демографические данные по Шарковщине / “Профиль здоровья” Щарковщина

В Гомельской области полные данные есть по Добрушу. Коэффициент общей смертности там вырос почти наполовину по сравнению с доковидным годом.

В 2019 году он составил 14,3 промилле (умер 261 человек). В 2020 году — 16,7 (умерло 302 человека). В 2021 году — 22,4 (умерло 405 человек).

Умирают здесь также чаще всего от болезней кровообращения — 61,9% в 2021 году. Второе место — новообразования (11,3%). И только затем старость (10,1%).

Сильно выросла смертность в Минской области. В Борисовском районе коэффициент смертности в 2019 году был 8,92. В 2020 году — 16,11. В 2021 году — 19,66.

Рождаемость при этом снижается:

Демографические данные по Борисовскому району / “Профиль здоровья” Борисовского района

В самом городе Борисов в 2019 году уровень смертности оказался 11,5 промилле. В 2020 году — 14,66. В 2021 году — 18,16.

В Столбцах в 2019 году коэффициент смертности составил 8,9. В 2020 году он поднялся до 10,9. В 2021 году он был уже 14.

В Марьиной Горке в 2019 году власти рассказали о показателе смертности в 13,9 промилле. В 2020 году — 18,5. В 2021 году — 18,3.

В городском поселке Свислочь та же тенденция — в 2021 году смертность еще выше, чем в ковидный год. В 2019 году она составила 9 промилле. В 2020 году — 12,8. А в 2021 году — 18,1.

В Пуховичском районе показатель был высоким еще в 2019 году — 15,7 промилле. В 2020 году он достиг 16,9. А в 2021 году — 19,5.

При этом рождаемость в Марьиной Горке, Свислочи и по всему Пуховичскому району либо снижается, либо нестабильна:

Демографические показатели по М.Горке, Свислочи и Пуховичскому району / pukhovichi.gov.by

Белорусы фактически вымирают — чиновники пишут о депопуляции

Некоторые исполкомы перестали публиковать данные вместе с Белстатом. Или издавали профили здоровья, но уточняли, что официальных данных по смертности за последние годы нет. Однако по старым профилям здоровья видно, что смертность росла и в других населенных пунктах Беларуси.

Например, в Городокском районе общая смертность в 2019 году была 21 промилле, а в 2020 — 22,3.

В Докшицах в 2019 году — 20,7, а в 2020 году уже 26.

В Ушачах в 2019 году — 24 (311 умерших). А в 2020 году — 25,4 (326 умерших).

В этих населенных пунктах также умирают чаще от проблем с системой кровообращения или от новообразований. С 2018 года в Докшицах линия «старость» совсем исчезла из графика основных причин смертности.

Причины смертности в Докшицах / "Профиль здоровья" города

В Петриковском районе власти отчитываются о снизившейся смертности, если смотреть на коэффициент, но количество умерших там увеличивалось. В 2019 году коэффициент смертности по району составил 25,4 (659 умерших). В 2020 году коэффициент — 21,2, а умерших — 692.

В «Профиле здоровья» Лоева данные только по количеству умерших и за не полные годы. За первое полугодие 2021 года там умерло 52 человека, а за шесть месяцев 2022 года — 106 человек.

В Климовичах тоже растет число смертей. В 2019 году показатель смертности был 17,8 (429 умерших). В 2020 году — 18,5 (441 умерших).

Высокая смертность и в Сморгони. Коэффициент в 2020 году составил 17,4 промилле (880 умерших). В 2021 году — 19,6 (988) умерших.

В Олекшицах, где в начале 2020 года жило всего 1247 человек, смертность одна из самых высоких из тех, что удалось найти в отчетах местных властей. В 2019 году коэффициент смертности там составил 21,8 (27 умерших). В 2020 году — 28,1 (35 умерших).

— По причине «старость» умер 1 человек, — говорится в отчете за 2020 год.

В Заславле коэффициент смертности составил 10,8 в 2019 году, а в 2020 — 11,2.

В Жодино показатель смертности в 2019 году — 9,57 промилле (619 умерших). В 2020 году — 11,36 (737 умерших).

— Индикатором демографической безопасности является коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся). Предельно критическое значение его не должно превышать единицу для того, чтобы восполнялась естественная убыль населения. Однако, вследствие сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году, коэффициент депопуляции составил 1,25 (в 2019 году – 0,88), — пишут чиновники в «Профиле здоровья» Жодино.

О демографическом кризисе и депопуляции отмечалось также в других отчетах. Например, в Городокском районе и Лепеле.

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