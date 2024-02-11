Украинский военный показал жуткие фото до и после российского плена 1 11.02.2024, 9:24

4,496

Мужчина после освобождения выглядит как скелет.

Военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Цема-Бурсов только месяц назад вернулся из плена. После обмена выяснилось, что 41-летний мужчина похудел на 38 килограммов. В настоящее время он лечится в клинике Полтавщины.

До полномасштабного вторжения Владимир весил 95 кг, пишет журнал Свои.City. В апреле 2022 года он попал в плен, где пробыл 20 месяцев.

Теперь его вес всего 57 килограммов. «У меня «целый букет» болезней, среди которых хронический гастрит на стадии обострения, неалкогольная жировая болезнь печени, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический простатит на стадии ремиссии и т.д.», – рассказывает Владимир.

Мужчина – артист оркестра, играл в группах, оркестрах, в Мариупольской камерной филармонии; также работал на круизных лайнерах.

В апреле 2022 года при попытке выбраться из Мариуполя Владимир попал в плен к россиянам. Его и других военных 56-й мотопехотной бригады через Сартану направили в печально известную колонию Еленовки.

«Нас встречает «вертухай», каждый из нас называет свою фамилию, имя и отчество и бежит в барак по «живому коридору». Слева трое, столько же справа. У каждого из них в руках «орудия труда»: у кого-то дубинка или резиновая палка, у других что-то вроде разделочной доски или ремешок с металлическими вставками.Каждый из них тебя бьет, по чему попадет. А в конце встречает последний «вертухай». Он подпрыгивает и ногой бьет под дых. Бил так сильно, что почти все падали с ног», – говорит Владимир.

Только в тот вечер в Еленовку привезли около 900 человек, хотя колония не рассчитана на такое большое количество людей. «Спали, плотно прижавшись друг к другу, даже пола не было видно. Если питание более или менее они наладили, то с водой была большая проблема. Привозили откуда-то немного, а нам говорили, что Украина перебила водопровод, поэтому сидите теперь без воды», - вспоминает бывший пленник.

Владимир рассказывает о постоянных допросах и издевательствах в Еленовке. Однако он был там недолго, и в апреле был переведен в тюрьму на территории РФ. «Из динамиков звучали песни военных лет «Вставай страна огромная», «День победы», «Темная ночь» и, конечно, гимн российской федерации. Никто из нас тогда не знал, что эти песни каждый день мы будем слушать в течение 20 месяцев. И снова постоянные избиения», – вспоминает украинец.

«На тот момент мне показалось, что это происходит не со мной. Просто до конца не мог понять, что я на свободе. Потом кто-то зашел в автобус и попросил нас выходить», - так рассказал Владимир свои впечатления от обмена.