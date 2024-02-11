Винтажный Rolls-Royce Конана-варвара стал электрокаром 11.02.2024, 11:29

Джейсон Момо

Знаменитый актер показал удивительную метаморфозу своего авто.

Знаменитый актер Джейсон Момоа, сыгравший главную роль в фильме «Конана-варвар» решил нестандартно доработать свой Rolls-Royce Phantom 1929 года. Винтажный роскошный седан превратили в электромобиль.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Тюнинг Rolls-Royce Phantom II выполнила американская компания Electrogenic, специализирующаяся на превращении классических машин в электрокары. Вместо 7,7-литровой шестерки мощностью 120 л. с. теперь стоит электромотор на 204 л. с. и 310 Н∙м.

Подкапотное пространство в Rolls-Royce настолько большое, что туда поместилась батарей емкостью 93 кВт∙ч. Запас хода электрокара составляет 240 км.

Кроме того, авто Джейсона Момоа получил улучшенную систему смазки и усовершенствованные тормоза с усилителем и функцией рекуперации.

Визуально электромобиль Rolls-Royce не изменился, прежним и остался салон, отделанный кожей и деревом. Разве что на панели приборов появился индикатор заряда батареи.

Актер объяснил, что очень любит старинные авто, но также заботится об окружающей среде, поэтому и решил сделать свой Rolls-Royce чище. Доработке авто даже посвятили эпизод телешоу «В дороге», который вскоре презентуют.

К слову, у Джейсона Момоа есть еще одно роскошное британское авто 20-х – кабриолет Bentley 4 ½ Litre Blower. На нем актер часто ездит по Калифорнии.