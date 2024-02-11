Ожидание и реальность: белоруска показала в TikTok настоящую жизнь матери троих детей 11.02.2024, 12:55

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Видео взбудоражило Сеть.

Белоруска в TikTok с ником Джулия — мама трех дочек. В своем аккаунте она рассказывает, каково это — растить столько девчонок. Два месяца назад женщина выложила ироничный ролик о том, какой ей представляется жизнь, когда у мамы три помощницы, и как все выглядит на самом деле. Видео покорило сердца пользователей.

В аккаунте Джулии десятки видео о том, каково это — быть мамой трех девчонок. В роликах она весело рассказывает о том, как учит с девочками уроки, собирает их в школу, воспитывает. Многие из таких обзоров набирают сотни тысяч просмотров, а некоторые — даже миллионы. А видео, где женщина показывает «ожидание/реальность» жизни мамы трех дочек, за два месяца посмотрели 4,4 миллиона раз.

Итак, какой в мечтах видит свой день мама трех дочек?

Утром девочки приносят ей завтрак, пока мама просыпается, одна застилает за ней кровать, печет пирог, две другие убирают. Но, оказывается, реальность суровее, чем грезы, поэтому полы мама моет сама, а еще складывает разбросанные по квартире детские вещи и приносит девочкам вкусности. В общем, несмотря на количество помощниц, дел у мамы меньше не становиться.

За два месяца видео собрало более 2400 комментариев. Во многих родители делятся секретами воспитания и рассказывают, как ведут себя их дети.

— У меня точно такая же ситуация, только с сыновьями, — поделилась в обсуждениях одна из пользовательниц, признавшись, что у нее трое мальчишек.

— У меня один сын заменяет троих, — пошутила вторая мама.

— У меня шестеро дочерей, — похвасталась третья.

— Я тоже думала, что [дети] будут со мной готовить и убирать, а теперь только и занимаюсь тем, что выясняю, где моя косметика и кто испортил мои платья, — рассказала четвертая пользовательница.

Но были и те родители, которые заверили, что в их семьях все не так.

— Ну нет, не про меня, я ленивая работающая мать, — написала одна из пользовательниц. — У меня дети в три года уже много чего умеют: убрать посуду за собой, обувь за всей семьей, игрушки.

— А у дочь по настроению [помогает]. Очень редко. Зато два сына — умнички- помощники. Будущим снохам привет.