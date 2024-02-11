Ожил калийный долгострой в Любанском районе, которым занимался друг Лукашенко Гуцериев 1 11.02.2024, 13:10

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Финансирование проекта остановливалось после введения санкций.

В конце прошлого года после продолжительного перерыва возобновились работы на участке Старобинского месторождения калийных солей, сообщает Office Life.

Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината под Любанью — один из основных проектов в Беларуси российского бизнесмена Михаила Гуцериева, которого называют другом Александра Лукашенко.

По информации издания, ставка на «воскресшей» стройке пока сделана на белорусские предприятия, хотя ранее калийный комбинат в Любанском районе начинали строить иностранные подрядчики.

В 2016 году компания «Славкалий», созданная российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым, приступила к возведению Нежинского горно-обогатительного комбината. В качестве ключевых партнеров назывались китайские ChinaState Energy Engineering и CITIC Construction, немецкие Deilmann-Haniel и Herrenknecht.

Общая стоимость проекта оценивалась в 2 млрд долларов, из них 1,4 млрд — кредит Банка развития Китая. По условиям контракта, будущая продукция «Славкалия» должна была в течение 20 лет отгружаться в КНР.

Однако в 2021 году, после попадания Гуцериева и калийной сферы Беларуси под западные санкции, финансирование проекта остановилось.

В 2022 году в Беларуси создали госпредприятие «Недра Нежин», которое стало правопреемником «Славкалия». Предполагалось, что финансирование будет осуществляться частично за счет республиканского бюджета, но основная часть средств останется кредитной.

Весной 2023 года первый вице-премьер Николай Снопков провел совещание и заявил, что Нежинский ГОК должны ввести в эксплуатацию к 1 июня 2025 года. На тот момент общая строительная готовность объекта оценивалась в 39%. Тогда же поручили восстановить деятельность силами белорусских компаний, которые занимались калийными комбинатами в Беларуси, России и других странах.

В конце 2023 года солигорское предприятие «Пассат» приступило к строительству главного корпуса галургической фабрики Нежинского ГОК. Компания возведет цеха сушки и грануляции. Будет смонтировано 9000 тонн металлоконструкций.

Кроме того, в январе 2024 года на Нежинском руднике на горизонте −530 м начал работу первый проходческий комбайн «Треста Шахтоспецстрой».

«Белгорхимпром» провел обследования и разработал решения по доступу в рудник и ликвидации аварийной ситуации в клетьевом шахтном стволе. Эта же компания создала архитектурный проект второй очереди строительства ГОКа.

Недавно правительство Беларуси предоставило «Белгорхимпрому» налоговый кредит в размере суммы НДС, подлежащей перечислению в бюджет по сроку уплаты 22 января 2024 года. Погашать обязательств надо с 1 февраля по 31 декабря 2024 года ежемесячно равными долями.

Финансовые сложности у предприятия возникли после возведения в Туркменистане калийного комбината. «Белгорхимпром» заявлял, что ему недоплатили за выполненные работы $ 150 млн «Туркменхимия» не смогла эксплуатировать комбинат и усомнилась в качестве работ белорусов. В итоге спор перешел в международный арбитраж.