«Цена — качество тут просто уходили в космос» 11.02.2024, 13:24

Белорус из Варшавы рассказал, как босс подарил ему машину за хорошую работу.

Вдохновленные ситуацией сотрудницы Domino’s, которая получила огромную премию за танец, читатели «Зеркала» продолжают писать в редакцию с рассказами о том, какие неожиданные бонусы получали на работе они. В 2020-м Максиму руководитель презентовал автомобиль. Правда, в то, что такое случилось в реальности, мужчине никто не верит, поэтому эту историю он обычно в шутку начинает с пикантной затравки «18+». Мы ее опустим, ведь если без шуток: Skoda ему действительно подарили. О том, как это было и за что, он рассказал «Зеркалу».

В целях безопасности имя собеседника изменено.

«Хочешь — забирай»

Максиму 32 года, с женой и двумя детьми он живет в Варшаве. Впервые на заработки в Польшу тогда еще житель Витебска приехал в 2017-м, а в 2019-м они с семьей перебрались туда основательно. На тот момент Максим был прорабом в строительной фирме другого белоруса. Организация трудилась на объектах в разных городах и странах. Бригада Максима — в Варшаве.

— Обычно было так: объекты в столице менялись, но хостелы для сотрудников, как правило, снимали одни и те же. Чтобы людям было проще добираться оттуда на работу, им на группы выдавали машины. Skoda Felicia была одна из них, — возвращается к событиям прошлого собеседник. — Мне как прорабу параллельно с делами на стройке нужно было что-то организовывать, перевозить инструменты, поэтому я катался на большом Volkswagen Caddy, микроавтобусах. Если же, например, требовалось решить мелкие дела, например, съездить купить инструменты, брал Skoda Felicia.

В один из дней руководитель попросил Максима загнать Skoda Felicia в автосервис: сотрудники, которые ею пользовались, жаловались, что у машины начались проблемы с тормозами. Прораб поручение выполнил. Ремонт, посчитали специалисты, будет стоить 2000 злотых (1600 рублей по курсу Нацбанка на 10 февраля 2024 года). Максим передал это руководителю. Тот подумал и через час перезвонил с необычным сообщением: «Если хочешь, забирай ее себе».

— Эта машина была не особо новая — 1997 года, плюс в ней подходила к концу страховка. А в Польше страховка дорогая, на тот момент примерно 1100−1200 злотых (880−960 рублей). Видимо, директор рассудил, что ее отремонтировать, что избавиться от нее и купить новую, для него разницы нет, вот и предложил мне, — передает тот разговор собеседник, отмечая, что максимум шеф выручил бы за нее 2500 злотых (2000 рублей). — А я технику люблю. И эту Skoda тоже. К тому же когда-то просил руководителя дать мне эту машину по работе: она «жрала» меньше топлива, чем моя. Пользоваться ей было выгоднее.

Предложению забрать себе машину Максим обрадовался, но, так как по работе они с руководителем не привыкли показывать друг другу эмоции, спокойно ответил: «Да, хорошо». Начальник подытожил: «Ок'ей», на этом и разошлись. Единственное — договорились, если придется платить что-то за переоформление, расходы возьмет на себя Максим.

— Я уточнил, когда могу ее забрать? Он ответил: «Прямо с сервиса», сказав, что дальше ремонтировать ее не будет, — передает тот диалог собеседник. — Начальник не говорил, что эта машина - премия мне за хорошую работу, но я и без того знал, что я молодец (смеется). На работе случались разные ситуации, я старался их раскручивать в положительную сторону.

«Никаких денег я не передавал»

В течение недели Максим и руководитель встретились в городе и подписали договор купли-продажи. В документе на всякий случай указали, что начальник продает машину прорабу за 500 злотых (400 рублей).

— Никаких денег я не передавал, — отмечает собеседник. — Просто никто из нас не знал, как быть, если машина подарена, могут ли из-за этого возникнуть вопросы у налоговой. Он отдал мне техпаспорт и документы о страховке, там ее оставалось еще недели три.

В автосервисе Максим машину тоже не ремонтировал: не было необходимости, так как он сам хорошо разбирается в автомобилях. Купил нужные для замены детали и за три дня все сделал.

— Пришлось поменять тормозные колодки и проточить диски. Последним в Польше, кажется, никто не занимается, но я взял на работе болгарку, купил на нее шлифовальный круг по металлу и все сделал, — говорит собеседник, отмечая, что потратил на все около 70 злотых (56 рублей). — Конечно, можно было бы посчитать еще время, которое я на это потратил вместо того, чтобы полежать на диване. Хотя работал я немного: по два-четыре часа в день.

Skoda Felicia стала второй в гараже Максима. Еще один личный автомобиль был у него на белорусских номерах. Он привез его с собой из Витебска. По характеристикам своя машина была лучше подарка, но «теперь теряла актуальность». Мужчина передал ее в Беларусь на продажу. Тут, говорит, она стоила раза в четыре дороже, чем в Варшаве.

— Машина из Беларуси была хорошая, но лучшее - враг хорошему, поэтому решил ее продать и взять что-то покруче, — вспоминает мужчина, как у него возникла мысль купить третье авто. — Тем более в Польше на ту сумму, которую я мог получить в Беларуси от продажи, можно было найти вариант поинтереснее.

Пока искал покупателя, «пересел» на подарок. Признается, Skoda Felicia он очень любил. Во-первых, к ней можно было относиться без придыхания: легко запрыгнуть в салон в рабочей одежде. Во-вторых, Максим сделал из нее творческий проект.

— Поскольку она пришла ко мне бесплатно, решил, обклею ее по красоте. Есть такая старая игра Need for speed Most Wanted, в юности она мне очень нравилась. Думал когда-то, куплю себе BMW и также раскрашу, — рассказывает собеседник. — Купить BMW, которую смог бы починить, у меня не получилось, поэтому остановился на Skоda. Она как раз была нужного серебристого цвета. Наклеил на нее белые и синие полосы, как в игре. Если смотреть с пяти метров в темноте и пьяным, то похожа на оригинал (смеется).

«Ездить — единственное, что она умела»

Skoda Felicia Максим пользовался год. После первого ремонта она почти не ломалась. Из крупного заменить за это время пришлось только аккумулятор.

— На самом деле цена — качество тут просто уходили в космос. Досталась бесплатно, обходилась дешево, еще и ездила. Ездить — единственное, что она умела, — смеется собеседник. — Слово «комфорт» рядом с ней произносить не стоило. Его тут не было, как и гидроусилителя руля. Если стоишь на месте, нужно было ого-го-го какие руки, чтобы его повернуть. Слава богу, у меня такие и были.

За этот год Максим продал машину из Беларуси и купил новую. Так у него стало две машины на польских номерах, а это, шутит, «как-то жирновато», так что для подарка от шефа решил подобрать нового хозяина.

Покупателя нашел недели за две-три. Им оказался парень лет 18−20. Это был его первый личный автомобиль. Заплатил он за него белорусу где-то 1200 злотых (960 рублей). Видимо, предполагает Максим, наэкономил на обедах.

— Это смешная цена. С другой стороны, если бы сдавал на металлолом, было бы 800 злотых (640 рублей), — останавливается на цифрах собеседник. — Мне продавать ее было не жалко, а дети плакали. Все-таки она необычная и выделялась. Объяснил им, теперь у нас есть новая машина с панорамной крышей. Ездят, смотрят на самолетики и облака.

Руководитель, узнав о продаже презента, отреагировал без эмоций. К тому моменту Максим от него уволился, но расстались они по-хорошему.

— В Варшаве у него стало намного меньше работников. Прораб больше был не нужен. Денег я начал проедать больше, чем зарабатывать. Начальник предложил поехать с ребятами в Бельгию за большую зарплату, но у меня в Варшаве семья, я не согласился. Мы периодически созваниваемся, если ему нужна помощь, выручаю, — продолжает собеседник и рассказывает, на что потратил доход от подарка. — Я эксперт в области откладывания денег, поэтому они, скорее всего, просто перекочевали в мою заначку, и там до сегодня находятся.

Сейчас Максим работает в такси. А вот история о машине в подарок в его жизни навсегда. Хотя его друзья, когда речь заходит о том начальнике, вспоминают другой случай.

— В 2022-м Новый год мы отмечали компанией. Где-то в 23.00, когда уже время для деловых звонков прошло, мне набирает этот руководитель. Я удивился, прошу всех: «Секундочку» и отвечаю. А он, слышно по голосу, с кем-то выпил и говорит: «Ты такой классный чувак, рад, что мы с тобой сработались, все, давай, пока». Кладу трубку, все такие: «Что он хотел?», отвечаю: «Сказал, что я офигенный». Все были впечатлены, — смеется Максим. — Ведь, несмотря на то, что мои варшавские друзья работают в айтишке и все они высокие люди с большими зарплатами, признались, что никому из них никогда не звонил директор, чтобы сказать, какие они хорошие люди и как классно с ними работать.