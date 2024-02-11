Иностранец укусил милиционера за руку в Минске

Иностранец укусил милиционера за руку в Минске8
- 11.02.2024, 13:37
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В игорном заведении.
56-летний иностранец устроил дебош в игорном заведении в центре Минска. Администратор сделал замечание, но посетитель не успокоился. Когда приехала милиция, мужчина продолжал вести себя агрессивно.
Как сообщили в прокуратуре, мужчину доставили в РОВД Центрального района, где он продолжал кричать и материться, а потом и вовсе укусил милиционера за руку.
В отношении задержанного составили административный протокол, а потом возбудили уголовное дело.
Мужчине предъявлено обвинение в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка (ч. 2 ст. 363 УК Республики Беларусь). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Свою вину иностранный гражданин признал полностью.