Иностранец укусил милиционера за руку в Минске 8 11.02.2024, 13:37

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В игорном заведении.

56-летний иностранец устроил дебош в игорном заведении в центре Минска. Администратор сделал замечание, но посетитель не успокоился. Когда приехала милиция, мужчина продолжал вести себя агрессивно.

Как сообщили в прокуратуре, мужчину доставили в РОВД Центрального района, где он продолжал кричать и материться, а потом и вовсе укусил милиционера за руку.

В отношении задержанного составили административный протокол, а потом возбудили уголовное дело.

Мужчине предъявлено обвинение в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка (ч. 2 ст. 363 УК Республики Беларусь). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Свою вину иностранный гражданин признал полностью.