Назван дешевый напиток, который «лечит все болезни» у людей зрелого возраста 11.02.2024, 13:53

1,878

Он полезен для сердца, нервов, желудка и кишечника.

Кефир очень полезен для всех людей после 50 лет. Врачи объясняют, что с возрастом функции организма замедляются, ему требуется дополнительная поддержка. И кефир способен с этим справиться на отлично. За счет содержания полезных бактерий напиток оказывает положительное влияние на здоровье кишечника, сердечно-сосудистой системы и повышение иммунитета. Полезные бактерии и пробиотики напитка способны сражаться с патогенными заболеваниями, пишет tsn.ua.

Какая польза кефира для организма

Улучшение микрофлоры кишечника. Если микрофлора кишечника сбалансирована, она обеспечивает 80% общего иммунитета организма. А кефир способен улучшить баланс полезных бактерий и укрепить иммунную систему. Ибо этот напиток содержит 50 полезных микроорганизмов, которые также влияют на пищеварение, снижают холестерин, способствуют выработке витаминов.

Мощное противомикробное действие. Пробиотические бактерии, содержащиеся в напитке, способны предотвращать образование и размножение вредных микроорганизмов в кишечнике. Именно они провоцируют такие заболевания, как кандидоз, другие грибковые болезни, заболевания мочевыводящей системы, частые ОРВИ.

Укрепление костей и профилактика остеопороза. Кефир – это мощный источник фосфора, калия и витамина К2, способствующего усвоению кальция. Поэтому напиток предотвращает развитие остеопороза и дефицита кальция. Его следует включить в рацион всем, кому за 50, беременным женщинам, подросткам и тем, кто имеет дефицит кальция. Но следует употреблять кефир, имеющий жирность 2,5-3,5%, другой не принесет никакой пользы для костной ткани.

Нормализация уровня сахара в крови. Этот напиток не повредит людям, страдающим диабетом II типа. Кефир хоть и имеет сахара в составе, однако способен нормализовать уровень сахара и снижает риск заболевания диабетом.

Польза для сердечно-сосудистой системы. Кефир содержит витамин К2, что нивелирует риски образования тромбов. А содержащиеся в напитке полисахариды способны нормировать артериальное давление и уровень холестерина в крови. Поэтому кефир может противостоять многим сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кому нельзя пить кефир

Не стоит пить кефир на «голодный» желудок, потому что он способен повредить его слизистую.

И худеть на кефирной диете тоже очень опасно для здоровья желудочно-кишечного тракта.

Напиток нельзя пить людям, обладающим повышенной кислотностью желудка, он может спровоцировать гастрит.

Врачи не советуют кефир больным язвой желудка, панкреатитом и болезнями двенадцатиперстной кишки.

Не следует пить больше 250 мл напитка в день, для взрослого человека этой нормы будет достаточно.