Белорус выставил на аукцион просроченную сгущенку

Белорус выставил на аукцион просроченную сгущенку3
- 11.02.2024, 14:22
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Под видом антиквариата.
Житель Орши выставил на аукцион просроченную сгущенку.
Необычный лот заметил журналист Сержук Серебро, который написал об этом в «Фейсбуке».
«Ушлые оршанцы пытаются продать глубокскую просрочку под видом антиквариата», — добавил он.
В объявлении говорится, что две банки сгущенки хранились в подвале, остались от бабушки, которая работала заведующей столовой.
Сколько лет продукту, неизвестно — этикетка истлела, надписи совсем не читаются.
«Может кому интересно», — пишет автор объявления.
Цена — договорная.