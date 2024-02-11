Белорус выставил на аукцион просроченную сгущенку 3 11.02.2024, 14:22

2,074

Под видом антиквариата.

Житель Орши выставил на аукцион просроченную сгущенку.

Необычный лот заметил журналист Сержук Серебро, который написал об этом в «Фейсбуке».

«Ушлые оршанцы пытаются продать глубокскую просрочку под видом антиквариата», — добавил он.

В объявлении говорится, что две банки сгущенки хранились в подвале, остались от бабушки, которая работала заведующей столовой.

Сколько лет продукту, неизвестно — этикетка истлела, надписи совсем не читаются.

«Может кому интересно», — пишет автор объявления.

Цена — договорная.