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Белорус выставил на аукцион просроченную сгущенку

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  • 11.02.2024, 14:22
  • 2,074
Белорус выставил на аукцион просроченную сгущенку

Под видом антиквариата.

Житель Орши выставил на аукцион просроченную сгущенку.

Необычный лот заметил журналист Сержук Серебро, который написал об этом в «Фейсбуке».

«Ушлые оршанцы пытаются продать глубокскую просрочку под видом антиквариата», — добавил он.

В объявлении говорится, что две банки сгущенки хранились в подвале, остались от бабушки, которая работала заведующей столовой.

Сколько лет продукту, неизвестно — этикетка истлела, надписи совсем не читаются.

«Может кому интересно», — пишет автор объявления.

Цена — договорная.

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