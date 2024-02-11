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«Прицелились в подъезд 5-этажки»: командир российского фрегата «Адмирал Горшков» сдал своих подельников

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  • 11.02.2024, 14:53
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«Прицелились в подъезд 5-этажки»: командир российского фрегата «Адмирал Горшков» сдал своих подельников

Умерший оккупант успел записать на видео свидетельство о военном преступлении.

Бывший командир российского фрегата «Адмирал Горшков» Игорь Крохмаль, рассказывая о точности ракет «Циркон», привел в пример попадание в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий фрагмент интервью Крохмаля.

Отметим, что сюжет, в котором Крохмаль нахваливает Циркон, вышел на российском телеканале «Звезда» в 2022 году. Кадры архивные. Впрочем, интервью пока обрезано и упоминания о 5-этажке нет. Однако в телеграм-каналах публикуется фрагмент интервью, в котором Крохмаль заявляет: «По точности наведения, там буквально сантиметры... Если вот стоит 5-этажный дом, то мы прицелились в подъезд, если не в этот подъезд, то в соседний. влетает».

По данным российских СМИ, Игоря Крохмаля уже нет в живых, он умер в конце прошлого года.

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