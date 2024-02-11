«Рождаемость точно не повысить»: белоруска показала, что продают в одном из ТЦ Минска 6 11.02.2024, 15:25

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Подписчицы вынесли «модный» приговор.

Белоруска поделилась видео из минского универсама «Беларусь», где прошлась по рядам женской одежды. Ее особенно заинтересовали женские халаты и платья очень яркой, цветастой расцветки (а их там было ну очень много!).

Видео уже посмотрели более 50 тыс человек, а сотни комментариев к нему в основном были не самые лестные.

«30 лет прошло,а я как будто опять оказалась в деревне в местном магазине с бабушкой», — написала одна из увидевших такие модели.

«Если подобрать к этим чудо-халатикам домашнюю обувь белорусских брендов…, рождаемость точно не повысить, мужья сбегут», — написала другая.

Но были и те, кто нашел что-то подходящее, правда, с оговоркой: «Скажу честно, мне понравился последний халат в розовую полоску, а так, конечно, всё печально и цены вообще кошмар».

Были и такие, что попытались защищать «бабушкин» стиль: «Выпустила бы Баленсиага такую коллекцию, все бы кричали гениально, это новый прорыв в современной моде. Все дело в навязывании взглядов на моду».

«Тут прям все дома ходят в велюровый халатах. А у меня есть один из этих синенький с сердечками. Качество хорошее», — вторила другая подписчица.

Однако большинство зрителей отнеслись к модельному ряду универсама «Беларусь» очень скептически.

«В данном случае Я соглашусь, что зарплату создателям такой красоты, надо выдавать только изделиями» , — посоветовал один из комментаторов.

«Хотелось бы увидеть работников этих предприятий и посмотреть им в глаза», — написал один из зрителей.

Кто-то пожаловался на качество: «Так это новое ярко, а после первой стирки мало, что «полиняет» так ещё и «сядет» и будет красота. Плавали… знаем».

Кстати, оказалось, что такую одежду поставляет российский производитель под названием ООО «Париж». И некоторые подписчицы и зрительницы прямо обрушились на товароведов торгового центра за такой странный выбор моделей, написав, что в Беларуси есть достойные производители.