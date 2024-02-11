В понедельник в Беларуси ожидается до +11 градусов 11.02.2024, 16:16

Будет преобладать облачная погода.

Завтра, 12 февраля, местами по Беларуси ожидается туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет преобладать облачная погода. Ночью и утром дожди. По северо-востоку страны возможен мокрый снег и слабый гололед. Днем местами, а по северу во многих районах прогнозируются дожди. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет от минус 2 по северо-востоку до плюс 7 по юго-западу. Днем — от плюс 1 до плюс 7, по юго-западу 8-11 градусов тепла.