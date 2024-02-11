«Как вы со мной разговариваете? Я ведь хозяйка!» 11.02.2024, 16:44

Минчанка впервые в жизни сдала квартиру и нажила немало проблем.

Весной 2023 года Марина Ивановна переехала из Минска в родную деревню под Слуцком, а свою столичную квартиру решила сдать. Чтобы все было по закону, женщина и арендаторы заключили договор. Однако из-за одного пункта в документе хозяйка нажила немало проблем. О том, что случилось, на условиях анонимности она рассказала изданию Slutsk-Gorod.by.

После трагедии в семье 65-летняя Марина Ивановна вынуждена была переехать в родительский дом в деревню под Слуцком. Оплачивать две жилплощади на одну пенсию стало тяжело, и минскую квартиру женщина решила сдавать. Женщина разместила на одной из интернет-площадкок объявление, и скоро на него ответили потенциальные арендаторы.

— Со мной связался мужчина, очень вежливо общался. Рассказал, что вместе с женой и двумя детьми приехал в Беларусь из дружественной нам страны, ищут жилье. Подкупила его манера речи: очень сдержанный, воспитанный, и я не колебалась с ответом, — рассказывает случчанка. — Сама я не могла ехать в Минск на первую встречу, поэтому квартиру показывала моя родственница. Позже она позвонила и сказала, что люди на вид порядочные, им все понравилось, готовы въехать. Я даже обрадовалась, что все происходит так скоро.

Марина Ивановна ранее не имела опыта сдачи квартиры, советовалась со своими знакомыми, как это сделать. Они рекомендовали оформить соответствующий договор. Будущие жильцы с радостью согласились на это условие и назначили дату встречи.

— В тот день я приехала в Минск в расчетно-справочный центр, где мы подписывали договор. Мои будущие жильцы позаботились, чтобы специалист заранее составила документ и нам не пришлось долго ждать. Помню, мне дали его прочесть, но написан он был достаточно мелким шрифтом, текста много, а рукой в графе про мебель было прописано, что конкретно есть в моей квартире. Вот эту строку я легко прочла и подписала документ. Сомнений в тот момент не было, я доверяла специалисту, когда та уточнила, что договор типовой, бессрочный. В моем понимании это значило, что я могу в любое время его расторгнуть. Но все оказалось совсем не так, — рассказывает собеседница.

Первое время проблем с постояльцами не возникало. Они начались чуть позже, когда жильцы стали задерживать оплату коммунальных и съема квартиры. Марина Ивановна, будучи деликатным человеком, ненавязчиво намекала об этом по телефону, но обязательства семейная пара не спешила выполнять.

«Как вы со мной разговариваете? Я ведь хозяйка!»

В августе 2023 года между хозяйкой и постояльцами случился конфликт, когда женщина собралась приехать в Минск, чтобы удостовериться, все ли в порядке с квартирой.

— Егор (имя мужчины изменено) мне сказал по телефону, что у них все хорошо и незачем их беспокоить. Я спросила, когда он отдаст деньги, на что был ответ: «Как захочу». Я возмутилась: «Как вы со мной разговариваете? Я ведь хозяйка!» А он в ответ: «Да какая ты тут хозяйка». После этого связь прервалась, и трубку на мой номер больше Егор не брал.

Марина Ивановна не понимала, что происходит, и решила изучить свой договор. За помощью она обратилась к знакомой, но та не нашла в документе ничего страшного. Единственное, что ее смутило в тексте, — согласие владелицы квартиры на прописку постояльцев. Об этом пенсионерка даже не догадывалась.

— Я была в недоумении и поехала в Минск. В квартиру меня, понятно, не пустили, и я обратилась за помощью к участковому: только так мы смогли попасть внутрь, — вспоминает женщина. — Перед этим сотрудник меня предупредил, что закон на стороне квартиросъемщика и выселить семью по моей просьбе не могла даже милиция. Когда удалось войти в квартиру, Егор вел себя как хозяин. Я сказала, чтобы искали жилье, рассчитались со мной и что я расторгаю договор, а он только посмеялся мне в лицо.

Выйти из ситуации помог сотрудник милиции: он поговорил с мужчиной и взял расписку, в которой квартирант обязался выселиться в срок до 15 сентября. А после этого Марина Ивановна поехала в расчетно-справочный центр, чтобы выяснить, что происходит и как ей сейчас быть.

— Специалист изучила бумаги и сказала: «А что вы хотели?» Мол, договор бессрочный, расторгнуть его и выписать жильцов я сама не имею права, все это происходит только по желанию квартирантов. Но если я не согласна с этим, то имею право оспорить договор в суде. Только представьте, что я в тот момент чувствовала, — вспоминает случчанка.

Женщина не знала, как ей поступить и где искать правды, но надеялась, что закон все же будет на ее стороне:

— Связь с Егором после произошедшего прекратилась, мой номер внесли в черный список даже в Viber. Но я все еще надеялась на порядочность человека и ждала оплаты хотя бы по счетам. Но этого не происходило. Единственное, что меня радовало, семья выехала в срок, указанный в расписке, и за это я благодарна тому милиционеру.

Осталось решить вопрос с расторжением договора, и в ноябре 2023 года Марина Ивановна написала заявление в суд.

— Мне потребовалось собрать много справок и бумаг, потратить на это приличную сумму. Пришлось самой искать моих жильцов и место, куда они переселились. Было непросто, но люди мне в этом помогали, — отмечает женщина. — Вскоре в Минске состоялось первое слушание.

По словам случчанки, заседаний было три. Ни на одно из них ответчик не явился, в свою защиту писал письма на электронную почту суда. В начале февраля во время последнего заседания было принято решение: договор Марины Ивановны с гражданином расторгнуть.

Женщина уверена, что ее история может помочь кому-то избежать неприятностей, если человек так же, как и она, впервые сталкивается со сдачей жилья.

— Единственное, чего я не понимаю, почему пожилым людям специалисты не разъясняют всех рисков, которые прописывают сами же? — задается вопросом Марина Ивановна. — Ведь проблем можно было избежать, знай я все подводные камни. Я говорила с людьми и узнала, что в последнее время подобных аферистов достаточно много и они стараются искать таких же одиноких стариков. Я очень добрый и открытый человек, очень доверчивый, никого никогда не обманывала. И как теперь жить прежней жизнью? А мне так хочется доверять людям.