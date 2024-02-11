Трамп: Мне нравится Зеленский 14 11.02.2024, 18:35

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Экс-президент США в очередной раз заявил, что завершит войну.

Бывший президент США Дональд Трамп, который принимает участие в президентской кампании в 2024 году, в очередной раз заявил, что завершит войну, которую против Украины в феврале 2022 года начала страна-агрессор РФ. Об этом американский политик сказал 10 февраля на предвыборном митинге в штате Южная Каролина, видеозапись опубликовал Forbes в YouTube.

«Я думаю, что самый великий продавец в истории – это [президент Украины Владимир] Зеленский. И мне нравится Зеленский. Потому что во время мистификации импичмента ему сказали, что я звонил ему с угрозами по телефону. А когда его спросили, он ответил, что ничего такого не было. Это был очень приятный звонок. Он мог бы подыграть, но он этого не сделал, он сказал правду. Так что мне нравится Зеленский, – подчеркнул Трамп. – Но эта война подошла к концу, мы можем заключить соглашение по этой войне, и одна из вещей, которую мы собираемся сделать, – это добиться окончания этой войны, потому что война – это катастрофа. […] Мы должны закончить эту войну, и я завершу ее».