В Беларуси изменили выплату премий и бонусов руководителям 11.02.2024, 18:40

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В Беларуси изменили условия выплаты премий и бонусов руководителям. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом портале.

Так, сейчас в Беларуси размер бонуса руководителю предприятия или организации по итогам года уменьшен в два раза. Согласно нововведению, максимальный размер бонуса - 5% чистой прибыли, когда ранее он доходил до 10%.

Отмечается, что речь идет об изменении порядка премирования и выплаты бонусов руководителям госорганизаций и компаний с долей госсобственности.

Также ограничена общая сумма подобных бонусов, которая не должна превышать 12 окладов. Размер может быть увеличен за каждый выполненный повышенный целевой или дополнительный показатель, говорится в документе.

Также руководители в Беларуси могут получать краткосрочные бонусы, суммарный размер которых не должен превышать три оклада в расчете за месяц, а удельный вес — не менее 80% от общего размера.

Изменения коснулись и выплат матпомощи руководителям на оздоровления. Теперь матпомощь будут выплачивать даже если на оздоровление берется часть отпуска.

Документ вступает в силу с 11 февраля, и он не коснется размеров премий и бонусов за отчетные периоды 2023 года.