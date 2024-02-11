Россияне массово покидают Турцию 4 11.02.2024, 18:47

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Из-за ужесточения миграционных правил.

Россияне массово покидают Турцию из-за отказа властей в продлении видов на жительство (ВНЖ), а также роста цен на аренду и покупку недвижимости, пишет Posta.

Только из Антальи, которая стала самым популярным турецким городом для эмиграции после начала войны в Украине, за год уехали 40 тыс. россиян. Анкара начала «закручивать гайки» для иностранцев в январе 2023-го, когда власти ужесточили проверку заявок на получение туристического вида на жительство.

Это произошло потому, что поток мигрантов, прежде всего из России и Украины, спровоцировал резкий взлет цен на недвижимость. Так, в 2020 году в Анталье проживали 94 тыс. иностранцев, в 2021-м — почти 137 тыс., а в 2022 цифра выросла до рекордных 172,5 тыс. Из-за ажиотажа цены достигли «астрономических» показателей, и собственники начали выселять арендаторов из числа турецких граждан, в том числе госслужащих и учителей, чтобы сдать жилье дороже, пишет издание.

В результате власти были вынуждены закрыть для иностранцев 10 районов Антальи. Помимо этого релокантам перестали одобрять и продлевать вид на жительство, а минимальная стоимость недвижимости для гарантированного получения ВНЖ повысилась до $200 тыс. вместо прежних $50 тыс. в небольших городах и $75 тыс. в мегаполисах.

По официальным данным, к январю 2024 года Турцию покинули более 54 тыс. россиян год к году. В настоящее время в стране проживают более 100 тыс. граждан РФ с ВНЖ. Таким образом их доля сократилась на треть (34%). При этом в начале прошлого года россияне были лидерами среди иностранцев с ВНЖ в Турции.

Владелец школы в Коньяалты Виктор Биккенев, где учатся русские дети, рассказал, что количество учащихся в его образовательном учреждении сократилось почти вдвое. «Людям нелегко уезжать, но в последнее время участились отказы миграционной службы в выдаче вида на жительство. Конечно, русские не понимают отказа. Они говорят: „Мы купили здесь дом, мы тратим деньги везде. Мы привозим деньги в Турцию. Мы приезжаем с деньгами из-за границы. Эти деньги остаются здесь“. Они не понимают этой ситуации», — отметил он.

Большинство граждан уезжают в ОАЭ или Сербию, а также в Таиланд, на Бали, Мальдивы. На родину возвращаются реже. Агент по продаже недвижимости в Коньяалты Зехра Арслан подтвердила, что получить ВНЖ в Турции россиянам стало очень сложно. Она также отметила, что из-за наплыва иностранцев Анталья стала более дорогой для проживания, чем некоторые европейские города и Дубай.

Турция начала вести агрессивную антимиграционную политику в отношении россиян после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента в мае прошлого года, сообщают источники канала «Спросите у Расула».

«Рейсы с Северного Кавказа встречают специальные агенты, которые без объяснения причин могут не пустить вас в страну. Часто под дискриминацию подпадают те, кто уже имеют студенческую визу и учатся в местных университетах, либо приобрели недвижимость и проживают в стране несколько лет», — отмечает источник.

По его словам, Турция перестала быть комфортной, доступной и безопасной для жизни и инвестиций страной. На этом фоне выходцы с Северного Кавказа начали отдавать предпочтение Грузии, которая стала более лояльной к гражданам России после начала войны в Украине.