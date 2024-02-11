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Белорусы не смогут сдавать в банки поврежденные российские рубли

  • 11.02.2024, 18:59
  • 1,262
Белорусы не смогут сдавать в банки поврежденные российские рубли

Подробности.

Стало известно, что белорусские банки не принимают ветхие российские рубли. Об этом подробнее в Ассоциации белорусских банков рассказали sb.by.

В частности, представитель ассоциации пояснил, почему поврежденные российские банкноты не включены в перечень признаков платежности. Это связано с тем, что у белорусских банков есть возможность вывоза ветхих российских банкнот в Россию, равно как и ввоза новых купюр из России.

Поэтому для российских рублей каждым банком разработан свой перечень признаков платежности сообразно требованиям иностранных банков или банков-посредников, с которыми заключены определенные договоры.

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