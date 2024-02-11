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Ученые выяснили, как нужно хранить и готовить яйца

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  • 11.02.2024, 20:18
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Ученые выяснили, как нужно хранить и готовить яйца

Правильное хранение позволит сохранить витамин D.

Учёные из Университета Ньюкасла обнаружили, что условия хранения и способ приготовления влияет на уровень витамина D в куриных яйцах. Научная статья опубликована в журнале Foods.

Команда выяснила, что если яйца хранить при комнатной температуре, то витамин D сохраняется лучше. Поэтому для восполнения нутриента лучше не убирать продукт в холодильник.

Что касается способа приготовления, то для сохранения витамина яйца лучше отваривать или подавать в виде омлета.

Известно, что витамин D помогает сохранить здоровье костей, зубов и мышц, а также важен для укрепления иммунитета. Кроме того, некоторые исследования также показывают, что люди с низким уровнем витамина D имеют более высокий риск развития сезонного аффективного расстройства, которое особенно распространено в зимние месяцы.

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