В Пакистане из-за результатов выборов произошли столкновения 11.02.2024, 20:22

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Есть погибшие.

В Пакистане в южной провинции Синд, в воскресенье, 11 февраля, во время столкновений между сторонниками двух конкурирующих политических партий три человека погибли и по меньшей мере семь получили ранения. Об этом сообщает Xinhua.

В частности, потасовка произошла в районе Ларкана между сторонниками Пакистанской народной партии (PPP) и Большого демократического альянса (GDA). Несмотря на то, что собрание охраняли полицейские, горячие дебаты между политическими оппонентами в какой-то момент переросли в стычку с применением оружия.

Во время перестрелки были убиты и ранены сторонники обеих сторон и охранявшие их полицейские.

Взять ситуацию под контроль удалось только по прибытии дополнительных сил правоохранителей.

Во время столкновения погибли три человека, в том числе один полицейский, а еще семь раненых доставили в госпиталь. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.