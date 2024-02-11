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Британский боксер Энтони Ярд мощно нокаутировал соперника из Сербии

  • 11.02.2024, 21:06
Британский боксер Энтони Ярд мощно нокаутировал соперника из Сербии

Видео.

Британский полутяжеловес Энтони Ярд (25−3, 24 КО) победил в бою против серба Марко Николича (32−4, 12 КО).

В третьем раунде британец нанес сопернику мощный удар в печень. Николич потерял равновесие, но через восемь секунд смог подняться, однако рефери решил остановить смелого боксера от продолжения поединка. Таким образом победу нокаутом одержал Энтони Ярд.

Отметим, что Ярд после поражения россиянину Артуру Бетербиеву в январе 2023 года, выиграл второй подряд бой.

Добавим, что Энтони Ярд в свое время боролся за титул чемпиона WBO, ԜВС и IBF в полутяжелом весе, но без успеха.

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