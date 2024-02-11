Британский боксер Энтони Ярд мощно нокаутировал соперника из Сербии 11.02.2024, 21:06

Видео.

Британский полутяжеловес Энтони Ярд (25−3, 24 КО) победил в бою против серба Марко Николича (32−4, 12 КО).

В третьем раунде британец нанес сопернику мощный удар в печень. Николич потерял равновесие, но через восемь секунд смог подняться, однако рефери решил остановить смелого боксера от продолжения поединка. Таким образом победу нокаутом одержал Энтони Ярд.

A clinical performance from @mranthonyyarde 😮‍💨 🥊



Watch #SheerazWilliams LIVE on TNT Sports and discovery+ pic.twitter.com/1MDlfDH4ku — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) February 10, 2024

Отметим, что Ярд после поражения россиянину Артуру Бетербиеву в январе 2023 года, выиграл второй подряд бой.

Добавим, что Энтони Ярд в свое время боролся за титул чемпиона WBO, ԜВС и IBF в полутяжелом весе, но без успеха.