Столице Конго грозит исчезновение 2 11.02.2024, 22:53

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В городе проживает около 18 млн человек.

Столица Демократической Республики Конго Киншаса оказалась на грани исчезновения, пишут местные СМИ. Это связано с участившимися речными наводнениями.

Разливы реки Конго уже достигали критических значений в 1961 году. Но с того момента подобные случаи начали происходить каждые десять лет. А с 2019 года этот интервал сократился — в последний раз наводнение в Киншасе было в 2023 году.

Сенатор Дидье Муменги предположил, что существует опасность учащения наводнений, что приведет к «апокалиптической ситуации, когда Киншаса исчезнет». По его словам, властям страны необходимо обратить внимание на эту проблему и до 2036 года выработать урбанистический план развития столицы.

На сегодняшний день в Киншасе проживает около 18 млн человек. По прогнозам демографов, к 2050 году население там достигнет отметки в 35 млн человек.