В РФ растет недовольство командирами в армии 12.02.2024, 8:28

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Они расстреливают подчиненных.

Среди членов личного состава российских военных наблюдается увеличение недовольства действиями своих командиров. Массово выносятся судебные решения по делам о расстреле подчиненных командирами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Сообщается, что в западном военном округе Вооруженных сил РФ отмечается рост случаев насилия со стороны командиров подразделений в отношении своего личного состава.

В частности, в Курской области регистрируются многочисленные приговоры гарнизонных военных судов по случаям массовых убийств военнослужащих, где командиры подразделений расстреливают своих подчиненных во время выполнения ими «служебных обязанностей».

Уточняется, что эти случаи часто возникают из-за взаимной неприязни или в связи с тем, что военнослужащие находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«В результате последнего инцидента в начале февраля текущего года Курский гарнизонный военный суд вынес приговор старшему прапорщику, осужденному к 14 годам колонии, который, находясь в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, произвел стрельбу по своим подчиненным», — говорится в сообщении.