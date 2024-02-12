КГБ против ДФР: силовики начали есть друг друга 19 12.02.2024, 9:36

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Подробности громкого скандала.

КГБ арестовал более 20 офицеров центрального аппарата ДФР и Управления по Минску и Минской области по уголовным делам за получение взяток (ст. 430 УК) и злоупотребления властью и служебными полномочиями (ст. 424 УК). Детали дела держатся в секрете и официально никак не комментируются. Борцы за стабильность начали есть друг друга. Или, как говорят источники, молодые сотрудники ДФР хотели жить не хуже, чем их старшие коллеги, но подставили и себя, и других.

Это не первый и, уверены, не последний случай, когда сотрудники ДФР попались на коррупции.

В 2021 году телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал пост о преступлениях и признаках нечистоплотности высокопоставленных офицеров ДФР. В правовом государстве этих сведений более чем достаточно, что бы, как минимум, начать служебное расследование, а затем возбудить уголовное дело. Однако этого сделано не было.

Альянс расследователей Беларуси выяснил, что уголовное дело все же возбудили, но не в отношении мздоимцев, а за этот разоблачительный пост , что в очередной раз подтверждает, в 2021 году режим не был заинтересован в посадках ДФРовцев, так как они нужны были для осуществления репрессий: к тому времени финансовая милиция фактически стала частью политической полиции, выполняя приказы Лукашенко по ликвидации независимых СМИ, бизнесов, посадкам неугодных или выдавливанию их за границу, фабрикуя экономические уголовные дела.

АРБ получил и другие слитые внутренние отчеты силовиков, в которых упоминается ДФР.

Внимание привлекли оперативные сводки МВД о краже в крупном размере из квартиры начальника УДФР В.Шпарука и дело о винтовочном патроне, подброшенном в кабинет брестского бизнесмена.

17 декабря 2020 путем отжима окна кто- то проник и обворовал квартиру начальника УДФР Владимира Шпарука.

Домушник очевидно знал: куда, к кому и когда забраться.

Обокраденный Шпак Шпарук составил список и оценил украденное (прим. АРБ: 17 декабря 2020 года 1 $= 2,52 BYN)

- кольцо из фарфора стоимостью 1 200 рублей,

- золотое кольцо стоимость 1 200 рублей,

золотое кольцо стоимостью 1 200 рублей,

- золотое кольцо стоимостью 800 рублей,

- обручальные золотые кольца общей стоимостью 900 рублей,

- золотое кольцо стоимостью 1 500 рублей,

- золотая цепочка с крестиком общей стоимостью 350 рублей,

- золотая монету стоимостью 5 000 рублей,

- 2 золотые цепочки с крестиками общей стоимостью 260 рублей,

- наручные часы «GUESS» стоимостью 700 рублей,

- серебряные серьги стоимостью 100 рублей,

- серьги стоимостью 300 рублей,

- серебряные серьги стоимостью 150 рублей,

- серьги стоимостью 70 рублей,

- женские наручные часы стоимостью 200 рублей,

- часы наручные «Romanson» стоимостью 200 рублей,

- наручные часы «Tissot» стоимостью 250 рублей,

- наручные часы «ORIENT» стоимостью 500 рублей,

- наручные часы «Полет» стоимостью 2 000 рублей.

Невольно возникает вопрос: все это украли из обычной квартиры или ограблены ювелирный магазин и салон часов?

Оперативная сводка МВД подтверждает: обворован начальник Управления ДФР, преступника искала собака с милицией (в милицейской сводке собака зашифрована аббревиатурой «СРС» – служебная розыскная собака).

Неужели ни у кого из следственно-оперативной группы не возникло подозрений, откуда все это у ДФРовца? Вопрос риторический.

Интересно, значатся ли фамилии оклеветанного Прокопука и обворованного Шпарука в списках арестованных за взятки офицеров ДФР.

22 мая 2019 года брестский УДФР нагрянул с обыском в служебный кабинет директора фирмы «Браво» Компания занимаемся оснащением баров, ресторанов, кафе, столовых, магазинов, пищевых производств и пр.

Для финансовой милиции норма, когда ее сотрудники врываются в офис с внезапной проверкой или ревизией, только в этот раз обыск неожиданно закончился не изъятием бухгалтерских отчетов, а обнаружением винтовочного патрона.

26 июня 2019 года экспертиза признала патрон боеприпасом, пригодным для стрельбы. Статьи 173, 17- 2, 173- 3 и 174 УПК в таком случае определяют процедуру и предписывают незамедлительно возбудить уголовное дело.

Видимо, для ДФР уже тогда было «не до законов» Можно только догадываться, почему ДФР и СК больше года не регистрировали материалы и не возбуждали уголовное дело и какие требования в это время предъявлялись директору «Браво» Неизвестно, перечислял ли он все это время деньги на банковскую карту, оформленную на какого- нибудь бомжа.

Кульминация наступила через почти полтора года: 23 сентября 2020 года отдел СК наконец- то зарегистрировал материал и 24 сентября возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК РБ (Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ... Максимальное наказание: лишение свободы до 7 лет).

Вот только дело возбудили в отношении неустановленного лица, которое, как оказывается, с неустановленного времени по 22 мая 2019 года незаконно принесло и подбросило в рабочий кабинет директора винтовочный патрон калибра 7,62х54, являющийся боеприпасом, пригодным для стрельбы.

Так элегантно списали случай с патроном в кабинете бизнесмена. Риторические вопросы здесь неуместны. Одним словом «Браво!»

На фоне истории драгоценностей из квартиры Шпарука, кража 18 туй с дачи ведущего специалиста УДФР Брестской области Елены Семеновны Кравчук выглядит мелким хищением, но СК в день подачи заявления возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (Кража). Это же не подброшенным патроном полтора года шантажировать. Туи с дачи Кравчук, как и с драгоценностями Шмарука, тоже приезжала искать собака с милицией. Такой «all inclusive» для своих.

Информация в открытом доступе, а так же слитые внутренние документы силовиков, указывают, что ДФР или, как еще называют «финансовая милиция или разведка» изначально использовалась не по назначению, а для оказания давления на бизнес, а личное обогащение.