Пять фактов о коррупции в ДФР, против которого воюет КГБ 10 12.02.2024, 9:43

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Фото: БЕЛТА

Силовиков судили одного за другим.

В Беларуси разворачивается «дело ДФР», в рамках которого КГБ арестовал два десятка офицеров из центрального аппарата и управления по Минску и Минской области. Журналистам стали известны некоторые обстоятельства масштабного дела о коррупции.

Между тем, это далеко не первый скандал с сотрудниками Департамента финансовых расследований. UDF перечисляет факты о коррупции в структуре Комитета госконтроля.

Как осудили начальника следственного управления ДФР

В 2010 году бывшего начальника следственного управления ДФР Геннадий Гапоненко приговорили к 4 годам колонии. Его признали виновным по ч.3 ст.424 «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» УК.

Как писала «Белгазета», Гапоненко предупредил земляка об уголовном деле и ток скрылся в Москве. В благодарность бизнесмен купил несколько автомобилей и передал $45 тыс. на взятки для прекращения уголовного дела.

Как осудили сменщика осужденного

Уже через год вынесли приговор Дмитрию Адамовичу, который сменил Гапоненко на должности начальника следственного управления ДФР. Его признали виновным в «бездействии должностного лица» и приговорили к 3 годам.

Дело, кстати, вел КГБ.

Суд над подполковником ДФР

Еще через год, в 2012-м, судили бывшего подполковника ДФР за подстрекательство и дачу взятки. Его также задержали сотрудники КГБ – в момент получения взятки в размере 2500 долларов. Согласно обвинению, сотрудник ДФР сам предложил свою помощь, имея доступ к материалам проводимой в отношении строительной фирмы проверки по факту уклонения от уплаты налоговых платежей.

Как было установлено в ходе следствия, старший инспектор по особо важным делам управления собственной безопасности Департамента финансовых расследований КГК РБ на протяжении нескольких лет получал денежные вознаграждения. Ему платили учредители и должностные лица коммерческих структур Минска за оказание содействия в решении различных проблем, связанных с проводимыми контролирующими органами проверками.

Приговор подполковнику остался неизвестным.

Задержание следователя, возглавлявшего следственную группу по «делу TUT.BY»

Год назад стало известно, что задержали начальника управления по расследованию преступлений в финансово-кредитной сфере Следственного комитета Беларуси Дмитрия Далинника, который возглавлял следственную группу по «делу TUT.BY».

По словам источников, Далинника схватили за получение взятки. Помимо него, были задержаны несколько должностных лиц из департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Лукашенко: «Проблем хватает»

По всей видимости, из-за выявления в ДФР новой коррупционной схемы Александр Лукашенко назначил новым руководителем ведомства выходца из КГБ Андрея Самбуку.

«Проблем хватает. Об этом мы еще поговорим. Там (в ДФР) нам надо придать определенное направление, может быть, связанное больше с системной работой, как это в Комитете госбезопасности. Я склонен к тому, чтобы Вас туда, Андрей Васильевич, направить на эту должность руководителем», – сказал Лукашенко Самбуку.

Журналистам госСМИ новый начальник ДФР заявил, что одно из направлений его работы – борьба с коррупцией.

Напомним, что бывший начальник ДФР Игорь Маршалов недавно был отправлен послом в Зимбабве.

В целом можно констатировать, что коррупция в ДФР никакого удивления вызывать не должна.