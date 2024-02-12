Экс-президент Монголии тонко потроллил Россию 11 12.02.2024, 11:26

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И опубликовал карту империи Чингисхана.

Экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж потроллил Путина после его «лекции истории» в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«После выступления Путина. Я нашел историческую карту Монголии. Не волнуйся. Мы мирная и свободная нация», — написал он, опубликовав карту империи Чингисхана.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK — Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024